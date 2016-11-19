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BBC Türkçe

Donal Trump, Trump Üniversitesi davalarında 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, emlak sektöründe eğitim programları sunan Trump Üniversitesi'nin eski öğrencilerinin kendilerine vaat edilen eğitimi almadıkları gerekçesiyle açtıkları davada uzlaşmaya gitti.

19 Kasım 2016 16:34

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, emlak sektöründe eğitim programları sunan Trump Üniversitesi'nin eski öğrencilerinin kendilerine vaat edilen eğitimi almadıkları gerekçesiyle açtıkları davalarda uzlaşmaya gitti.

Trump, davacılara 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Resmi olarak üniversite statüsü olmayan, emlak alanında eğitim programları sunan Trump Üniversitesi, 2005-2010 yılları arasında faaliyet göstermişti.

Uzlaşma kararı, New York Başsavcısı Eric Schneiderman tarafından kamuoyuna açıklandı.

Trump daha önce toplu davalarda uzlaşmaya gitmeyeceğini söylemişti.

Eski öğrenciler, kendilerine emlak sektörüyle ilgili 'gizli bilgiler' edinmeleri vaadi üzerine üniversiteye kayıt yaptırıp 35 milyon dolar ödemede bulunduklarını ancak kendilerine vaat edilen eğitimin verilmediğini belirterek dava açmışlardı.

Bu nedenle Trump aleyhinde üç ayrı dava açılmıştı.

Schneiderman Trump'ın ödeme kararının mağdurlar için 'çok büyük bir zafer' olduğunu söyledi.

Trump'ın avukatı Daniel Petrocelli ise müvekkilinin sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Petrocelli, 'Trump'ın kişisel çıkarlarından feragat etmek ve bunları geride bırakıp ileri doğru yol almak istediğini' söyledi.

Washington'da bulunan BBC muhabiri Laura Bicker, davanın Trump'a önemli bir maliyete neden olsa da, 45. Dönem ABD Başkanı'nı olası bir yüz kızartıcı yargılanmadan kurtardığını belitriyor.

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