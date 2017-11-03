Don olayına karşı bağlarda önlem alındı

VEHBİ SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticileri, don olayına karşı çeşitli önlemler aldı.

Sarıgöl\'de örtü altında bekletilen sultaniye üzümlerini don olaylarından korumak amaçlı üreticiler, bağların tamamını naylonlarla örttü. Kimi üretici ise geç saatlerde bağlarında duman sistemi oluşturarak olası don zararını önlemeye çalıştı. Don zararını önlediği iddia edilen üzüm bağlarına gece damlama suyu akıtıldı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, \"Üzüm üreticilerimiz cep telefonlarına ilçe ve çevresinde don olayı beklendiği şeklinde uyarı mesajı gelmesi üzerine bağlarda önlem almaya başladı. Üzüm bağlarında duman çıkaran makineler çalıştırıldı. Lastik, saman yakarak dumanlar çıkarıldı. Sabaha kadar damlama sulama için bağlar sulandı. Kimi üzümcüler de bağların çevresini naylon çuvallarla kaplayıp don olaylarından zarar görmek için önlemler aldı. Bağlarda önlem alanlarda zarar yok ama önlem almayanların bağlarında kısmen zarar var\" dedi.



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