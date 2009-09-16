'Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella' İtalya'da

Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) yapımı "Don Giovanni ve Uşağı Puncinella" adlı oyun, 25, 26 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehrinde sahnelenecek.

Angela Savelli'nin yazdığı ve yönettiği, Durdu Kundakçı'nın Türkçeye çevirdiği "Don Giovanni ve Uşağı Puncinella", ADT sanatçılarının sahnesiyle, İtalya'da sanatseverlerle buluşacak. Reji yardımcılığını Nesrin Üstünkanat'ın, reji asistanlığını Ceren Karahan'ın üstlendiği oyunun, dekoru Elena İvanova, kostümleri Hakan Dündar, ışık tasarımı Zbigniew Wichlacz tarafından hazırlandı. Oyunda, beste Nicole Piovani'ye, müzik düzeni Can Atilla'ya ait.

Don Giovanni'yi Suat Karausta'nın canlandırdığı oyunda diğer rolleri ise Tolga Tekin, Serap Engin, Murat Özgen, T. Tolga Tecer, Zeynep Yasa ve Ebru Uysal paylaşıyor. Orkestra'da; piyano'da Hatice Ayşe Ediz, keman'da Ayşegül Yaylalı-Esin Bakırcıoğlu; flütte Yaprak Oktay-Müjde Akden; perküsyon-bateride Soner Özer; gitar-çelloda Ediz Şekercioğlu; klarnette Ceyhun Anıl; klavye-sintisizerde Fırat Akarcalı; kontrabasta Umur Koçan-Ertuğ Torun görev alıyor.

İtalya'nın Floransa şehrinde 25 ve 26 Eylül tarihlerinde sahnelenecek oyun, "Don Giovanni'nin Binlerce Yüzü: Kültürlerin Kesişmesi" etkinliği kapsamında yer alıyor. Etkinliğin amacını ise bir tiyatro eseri etrafında farklı milletlerden, inançlardan ve kültürlerden gelen insanları biraraya getirerek kültürler arası bir hareket yaratmak oluşturuyor.