Domuzun saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı

Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ\'nin Pertek ilçesine bağlı Yukarı Yakabaşı köyünde hayvanlarını otlatırken domuz saldırısına uğrayan çoban Özkan Ulubay (25), köpekleri sayesinde ölümden döndü.

Olay, Pertek ilçesi Yukarı Yakabaşı köyünde dün öğlen saatlerinde meydan geldi. Çoban Özkan Ulubay, hayvanlarını otlattığı sırada iri bir domuzun saldırısına uğradı. Arkadan kendisine yaklaşan domuzu fark etmeyen Ulubay, aldığı darbe ile yere düştü. Bu sırada çoban köpeklerinin gelmesi ile domuz kaçarak uzaklaştı. Çoban Ulubay, cep telefonu ile 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ulubay, ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu buluduğu yerden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çoban Özkan Ulubay\'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aynı domuzun gece saatlerinde Yukarı Yakabaşı köyüne gelerek iki köpeği de yaraladığı öğrenildi.



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