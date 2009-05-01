Domuz yetiştiricileri gribin insanlara bulaşmasından endişeli

ABD'de domuz üreticileri, domuz gribine neden olan H1N1 virüsünün insanlardan domuzlara bulaşmasından endişe ediyor.



Kansaslı domuz yetiştiricisi Ron Suther, en büyük endişelerinin, hasta bir insanın sürüye bu hastalığı bulaştırması olduğunu belirtti.



Dışarıdan gelenleri dişi domuzların bulunduğu ahıra sokmayan, son seyahat ettikleri yerleri ve sağlık durumlarını soran Suther, işçi, teslimatçı veya ziyaretçi olsun eğer hastaysa bu kişinin çiftliğe alınmadığını kaydetti.



Ulusal Domuz Üreticileri birliğinin baş veterineri Jennifer Greiner da ''ABD'deki domuzlarda bu virüsün bulunduğuna dair veri yok. Bizim en çok endişe ettiğimiz şey hasta bir insanın çiftliklerimize gelip bu virüsü domuzlarımıza bulaştırması. Eğer insandan domuzlara bulaşırsa domuzlar için Tamiflu gibi ilaçlarımız yok. Antiviral ilaçlarımız yok. Aspirin vermekten başka tedavi yöntemimiz yok'' dedi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), domuzlarda görülmeyen ve kaynağı bilinmeyen hastalığa "H1N1 gribi" denmesine karar vermişti.

