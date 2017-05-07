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Yaşam

Domuz sürüsü İstanbul'a indi

Galatasaray stadının arkasında domuz sürüsü görüldü

07 Mayıs 2017 21:02

İstanbul’da dün öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından  Seyrantepe’deki Türk Telekom Arena Stadyumu arkasında bulunan ormanlık alana domuz sürüsü girdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, sürüyü stadyumun arkasında bulunan sitedeki evinin balkonundan cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Çekim yapan kişinin, “20-30 tane var. Bunlar insanı ezip geçerler. İnanılmaz ya.  Büyük bir sürü geçti. Bu İstanbul’da görülebilecek çok nadir manzaralardan birisi” sözleri de kayıtta yer aldı.

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