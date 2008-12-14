Domuz sürüsü dehşeti

İstanbul Şile Yolu'nda Yola Fırlayan Domuz Sürüsünün Neden Olduğu Zincirleme Trafik Kazasında Üçü Aynı Aileden 4 Kişi Öldü, Biri Bebek, 3 Kişi de Yaralandı.



Kaza, Şile Yolu Nişantepe Mevkii Ömerli Yokuşu’nda meydana geldi. Çengelköy'de oturan kız kardeşini ziyaret ettikten sonra, ailesiyle birlikte Şile'nin Alacalı Köyü'ndeki evlerine dönmek için yola çıkan Ercan Temel, aniden yola fırlayan yaban domuzu sürüsüne çarpmamak için yönetimindeki 16 LS 888 plakalı otomobilinin direksiyonunu sola kırdı. Şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen 42 yaşındaki Nusret Kesici yönetimindeki 34 DK 8842 kamyona yandan çarptı, ardından da su kanalına uçtu. Kamyonun arkasında seyreden Berna Aşkın yönetimindeki 34 T 1373 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.



Kazada, sürücülerden Ercan Temel ve beraberindeki kızı 4 yaşındaki İrem olay yerinde yaşamını yitirdi, araç içerisinde sıkışan eşi Perihan, 4 aylık kızları Senem, yeğeni 6 yaşındaki Beyza Bağ ile diğer otomobilin sürücüsü Berna Aşkın ile kamyon sürücüsü Nusret Kesici yaralandı, bir yaban domuzu da telef oldu.



Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.



Yaralılardan Beyza Bağ, Ümraniye’deki özel Medicana Hastanesi’ne, Perihan Temel ve bebeği Senem Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Berna Aşkın ve Nusret Kesici ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Beyza Bağ ve Perihan Temel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Senem bebek yoğun bakımda



Kazada ağır yaralanan 4 aylık Senem bebek yoğun bakıma alınırken, diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Yolun açılmasını bekleyen araç sürücüleri, aydınlatma sisteminin olmadığından yakınıp yetkililerden önlem alınmasını istedi.



Kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık iki saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.



