Domuz sürüleri seralara zarar verdi, sürek avı başlatıldı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre ilçesinde, yaban domuzlarının sera ve zeytinliklere zarar vermesi üzerine sürek avı başlatıldı. 2 gün süren avda 9 domuz vuruldu.

Demre\'nin Büyükkum Mahallesi\'nde yaklaşık 20 dönüm domates serasının yanı sıra çok sayıda zeytin bahçesine domuz sürülerinin zarar vermesi üzerine Demre Ziraat Odası Başkanlığı, sürek avı başlatılması için Kaymakamlığa başvurdu. Demre Kaymakamı Murat Uz başkanlığındaki komisyon, seralar ve zeytin bahçelerinde inceleme yaptı. İnceleme sonunda Demre Ziraat Odası\'nın dilekçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü\'ne gönderildi. İzin verilmesi üzerine Demre Ziraat Odası ve Demre Avcılar Atıcılar Derneği işbirliğiyle sürek avı düzenlendi.

Demre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde 2 gün süren sürek avına 23 avcı katıldı. Demre Avcılar Atıcılar Derneği Başkanı Hakkı Çelik ve Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz da avcılara eşlik etti. Demre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol girişlerini kapatarak sürek avının yapıldığı Kum Dağı mevkiine giriş çıkışı yasakladı. Büyükkum Mahallesi\'ndeki 4 bin dönümlük ormanlık ve kayalık alanda, 9 erkek domuz vuruldu.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, iki gün süren avda 4 bin dönümlük alanın tarandığını kaydetti. Alanın bir bölümünün kayalık ve çalılık olması nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü kaydeden Oğuz, \"Vatandaşların domuz sayısı konusunda farklı anlatımları var. Ama alanda 40- 50 civarında domuz olduğunu düşünüyoruz. Dileriz avlanan 9 domuz sorunun çözümüne katkı sağlar\" dedi.

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