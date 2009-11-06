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Sağlık

'Domuz gribiyseniz kedinizden uzak durun'

Domuz gribinin en son bir kedide tespit edilmesinden sonra, grip olan kedi sahiplerinin hayvanlarından uzak durmaları gerektiğini bildirildi.

06 Kasım 2009 02:00

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, domuz gribinin en son bir kedide tespit edilmesiyle ilgili olarak, grip olan kedi sahiplerinin hayvanlarından uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Domuz gribi virüsün insandan kediye geçmesiyle ilgili olarak İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

Prof Yılmaz Ntv'ye yaptığı açıklamada, son aylarda İngiltere, Amerika, Canada ve İrlanda’da yapılan araştırmalarda virüslü domuzların çevresinde bulunan kişilerde hastalık gözlenmediğinin rapor edildiğini söyledi. Yılmaz, “H1N1 virüsü bulunan domuzların çevresindeki turistler, çiftlik sahipleri üzerinde virüs görülmemiş. Yalnız Kanada’da bir iki vakaya rastlanmış” dedi.

Domuz gribinin şu anda hayvanlarda çok görünmediğini kaydeden Yılmaz, insanlarda virüsün daha sık görüldüğünü sözlerine ekledi.

Prof Yılmaz virüsün insandan kediye geçmesiyle alakalı olarak “tür değiştirdi”ğini vurguladı. Virüsün başka hayvanlara sıçramasının genetik değişim açısından risk oluşturacağını anlatan Yılmaz hayvan sahiplerine bir uyarıda da bulundu.

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