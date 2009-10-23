Domuz gribinin saatteki hızı 180 km

Domuz gribi saatte 180 kilometre hızla yayılıyor. Sadece Van'da 150 bin vaka bekleniyor.



Dünyanın korkulu rüyası haline gelen H1N1 (domuz gribi) virüsünün, uygun ortamda saatte 180 kilometre hızla yayıldığı belirtildi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Faik Öner, Van’da en kötü ihtimalle 150 bin kişinin domuz gribine yakalanacağını kaydederek, gribe yakalananların toplum içine çıkmamasını önerdi. Herkese domuz gribi aşısı olmalarını tavsiye eden Prof.Dr. öner, salgın anında gerekli solonum pompası temini için de çalışma yaptıklarını söyledi. Salgında vakaların tespit edilmesi için Sağlık Bakanlığı yeni laboratuvarlar kurma hazırlığı yaparken, Van YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ile Van YYÜ Veterinerlik Fakültesi’nde tam donanımlı iki laboratuvar hizmet için bekliyor.



Tüm dünyayı tedirgin eden domuz gribi H1N1 virüsünün yayılma hızı da belirlendi. 2004 yılında kuş gribi salgınındaki mücadelesinde büyük başarılar elde eden Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Faik Öner, domuz gribi virüsünün çok hızlı yayılma özelliğine sahip olduğunu söyledi. Yurt dışında yapılan araştırmalara göre uygun ortamda virüsün saatteki yayılma hızının 170- 180 kilometre olduğunu belirten Prof.Dr. Öner, virüsün soğuk ortamlarda yaşadığına dikkat çekti.



Prof.Dr. Öner, özellikle kapalı alanların bu konuda çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Örneğin İstanbul dış hatlar terminalinin uzunluğu bin metre. Bu bölgenin bir başında bulunan kişi eğer gripse aynı anda karşı taraftakine de bulaştırmış oluyor. İşte bu kadar hızlı yayılan bir virüs. Bundan dolayı grip olan kişilerin toplum içine çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir gripli hasta, aynı anda binlerce kişiye bu virüsü bulaştırabilir” dedi.



Van'da 150 bin vaka bekleniyor



Yaptıkları araştırmalara göre, Van'da en kötü ihtimal olarak 150 bin grip vakası beklediklerini belirten Prof.Dr. Öner, salgında özellikle yoğun bakım konusunda sıkıntı yaşanacağını söyledi. Prof.Dr. Öner, “Bu vakaların yüzde 5’i hastaneye yatacak. Dünyada gribe neden olan 200 mikrop var. Kış mevsiminde insanlar bu 200 gripten 30- 40 tanesiyle karşılaşır. Domuz gribi virüsü yeni bir versiyon olarak ortaya çıktı. Kuş gribinde büyük bir deneyimimiz oldu. Bu gribe insan vücudu alışmamıştır. Bu da çok büyük salgınlara neden olacaktır” dedi.



Aşıyı herkese tavsiye etti



Daha önce kuş gribi vakalarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Prof.Dr. Ahmet Faik Öner, Van’da bu gribi tespit edecek YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü ile YYÜ Veterinerlik Fakültesi’nde 2 laboratuvarın hazır olduğunu söyledi.



Daha önce bu laboratuvarda grip virüsü üzerine yaptıkları çalışmalarda alınan sonuçların Sağlık Bakanlığı’nın Ankara ve İstanbul’daki laboratuvarlarında alınan sonuçlarla örtüştüğünü belirten Prof.Dr. Öner, “Bu laboratuvarlar çok önemli. Çünkü olası bir salgında sonuçların erken alınması için burada test yapmak zorundayız. Burada alınan bir numunenin Ankara’ya gidip gelmesi 2 gün alacaktır. Bu süre de bizim için çok uzun bir zamandır. Ayrıca aşının yapılmasını herkese tavsiye ediyorum” dedi.

