Domuz gribinin belirtileri nelerdir?

Domuz gribi belirtileri dönemsel zatürre ile çok benzerlik göstermektedir ve bazen ölümlere bile neden olabilmektedir.



Bu belirtiler arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrıları, baş ağrısı, titreme, yorgunluk, ishal ve kusma gibi belirtiler sayılabilir. Bu virüs ayrıca zaten bireyde var olan kronik hastalıkları daha da kötüleştirebilir.



Acil ve erken belirtiler nelerdir?



Çocuklarda erken belirtiler şu şekildedir:

-Hızlı solunum veya sorunlu nefes alma.

-Mavimsi cilt rengi

-Yeterli sıvı tüketmeme.

-Uykudan zor uyanma ve insanlarla iletişim kuramama

-Huysuzluk ve sinir bozukluğu

-Çeşitli nezle-belirtileri görülü ve daha sonra bu belirtiler gelişerek yüksek ateş ve öksürüğe dönüşmesi.



Yüksek ateş



Yetişkinlerde görülen belirtiler ise şunlardır:



-Nefes alma zorluğu ve nefes darlığı

-Karın ve göğüste basınç ve ağrı



Ani baş dönmesi



-Şiddetli veya devamlı kusma



Hastalıktan korunma yolu nedir?



Hastalığa yakalanmış insanlarla direk temastan kaçının. Ellerinizi özellikle de öksürdükten ve hapşırdıktan sonra sabun ve bol su ile yıkayın. Özellikle de hapşırırken ve öksürürken mendil kullanın ve bu mendili daha sonra atın.



Eğer size virüs bulaştıysa evden çıkmayın ve diğer insanlarla direk temastan kaçının. Hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için elinizi gözünüze, burnunuza ve ağzınıza temas ettirmeyin.

