Domuz gribine maskesiz karantina!

İlk domuz gribi vakasının tedavisiyle ilgili olarak İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bazı önlemler alındı.



Salman Ali’nin hastaneye sevk edilmesinin ardından Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nin önüne önce iki bank konuldu ve ardından sarı renkli bir güvenlik şeridi çekildi. Ancak güvenlik görevlilerinin maske takmadığı gözlendi. Milliyet’in haberine göre, kliniğe girmek isteyen vatandaşların çoğu da maskesizdi.



Klinikte 20 gündür menenjit tedavisi gören Savaş Çakmak adlı hasta da dün öğleden sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Böylece hastanede Salman Ali ve 5 kişilik ailesi dışında kimsenin kalmadığı öğrenildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Öztürk, hastanın özel bir odaya konulduğunu ve onlarla ilgilenen doktor ve sağlık personelinin “N 95” adlı özel maskeleri ve önlük taktığını kaydetti.



Hasta yakınlarının da ilaçla koruma tedavisi altına alındığını anlatan Öztürk, “Diğer hastalara bulaşma ihtimali yok. Bunlar özel enfeksiyon hastalıkları bölümünde” diye konuştu.



