Domuz gribine karşı uyarıcı semboller

Düzenli uyuyun, içki içmeyin

Ellerinizi yıkayın!

Öksüren insanlardan uzak durun.

Kalabalıklarda ve uçaklarda dikkatli olun

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Çantanızda her zaman alkollü ıslak mendil taşıyın

İlaç içmeden mutlu olun

Olumlu düşünün...

Domuz gribine bağlı ölüm sayısı giderek artıyor. Ancak bu konudaki endişeler ölüm sayısından daha da fazla artıyor. Şu sıralar televizyon, radyo ve basın organlarının çoğunda domuz gribi konuşuluyor. Çoğu kimse bu griple ilgili detayları bilmiyor ama en azından sadece endişe etmenin dışında da bu hastalıktan korunmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.Bu gribi kontrol edemeyeceğinizi kabul edin.Ne sıklıkta ve nasıl yayıldığını kontrol edemezsiniz. Stres bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve bu da grip gibi birçok hastalığa davetiye çıkartır.Biriyle tokalaştığınız zaman ellerinizi yıkayın. Her hangi bir şeye temas ettiğiniz zaman ellerinizi yıkayın. Özellikle yemekten önce ve sonra ellerinizi sabunla yıkayın.Eğer bir hastanede veya sürekli öksüren insanların bulunduğu bir ortamda çalışıyorsanız, doktorunuzla görüşüp soğuk algınlığı ve gribe karşı bir ilaç yazmasını isteyin.Toplu taşıma araçlarında dikkatli olun. Bu tür mekanlar yüksek grip riski taşır.Her gün en az yedi buçuk veya sekiz saat uyuyun. Her gün bir kadehten fazla alkollü içki içmeyin. Her gün multivitamin ve D-3 vitamini alın. Tuzlu olmamak kaydıyla tavuk suyu çorba için.Sadece elleriniz mikrop taşımaz. Hanımlar, çantalarınızın da temiz olmasına özen gösterin.İşinden yeni kovulduğu halde çok mutlu görünen şu adamı tanıyor musunuz? Biraz onunla zaman geçirin. Bu tür insanlarla birlikte sabah yürüyüş yaparken tanışmanız veya bir gece bir kadeh bir şeyler içerken tanışmanız fark etmez. Mutlu arkadaşlar sizin ruhsal sağlığınıza faydalıdır.Sosyal çevreniz mutlu insanlarla dolu olduğunda sizin de mutlu olma şansınız yüzde 15 oranında artar. Mutluluk salgın gibidir; eğer size yakın oturan bir arkadaşınız mutluysa siz de mutlu olursunuz... Olumlu duygular beyin fonksiyonlarını etkileyerek stresi azaltır ve sağlığınızı etkiler. Ayrıca mutluluk; strese bağlı hastalıkların riskini de ortadan kaldırır.