Domuz gribine hızlı teşhis

İsviçre'de domuz gribini hızla teşhis eden yeni bir test geliştirildiği bildirildi.



Cenevre Üniversitesi hastanesi sözcüsü Severeine Hutin, domuz gribi hastalığına 36 saat içinde tanı koyan testin İsviçre hastanelerinin kullanımı için geliştirildiğini, ancak testin başka ülkelerde de uygulanabileceğini söyledi.



Hutin, yeni testin İsviçre'deki ilk domuz gribi vakasının belirlenmesinde de kullanıldığını vurguladı.



Halen domuz gribi hastalığının teşhis edilmesi için kullanılan standart testlerin sonucunun alınmasının günlerce sürebildiği belirtiliyor.



İsviçre Sağlık Bakanlığından Jean-Louis Zurcher adlı yetkili sabah yaptığı açıklamada, Meksika'dan dönen genç bir adamda domuz gribi virüsü tespit edildiğini söylemişti.

