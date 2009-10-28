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Yaşam

Domuz gribinden ölmemiş

Manisa'nın Salihli ilçesinden, domuz gribi şüphesiyle Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki Yusuf Demirtaş'ın ölüm nedeninin "akciğer enfeksiyonu" oldu

28 Ekim 2009 02:00

Manisa'nın Salihli ilçesinden, domuz gribi şüphesiyle Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 28 yaşındaki Yusuf Demirtaş öldü. Alınan kan örneklerine yapılan incelemede Demirtaş'ın ölüm nedeninin "akciğer enfeksiyonu" olduğu belirlendi.
    
Üniversite öğrenimi gördüğü İstanbul'dan Manisa'nın Salihli ilçesine gelen 28 yaşındaki Yusuf Demirtaş rahatsızlanması üzerine önce Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demirtaş, burada durumunun ağırlaşması üzerine Manisa Devlet Hastanesi'ne sevkedildi.

Domuz gribi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Demirtaş'ın İstanbul'da kaldığı yurtta domuz gribi teşhisi konulan yabancı uyruklu bir öğrenciden virüs kapmış olabileceği belirtiliyordu.

Kesin tanı için Demirtaş'tan alınan numuneler İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Manisa Devlet Hastanesi Başhekimi Salih Karabaş, "Hastayı 20.30 sıralarında kaybettik. Geldiğinden beri durumu iyi değildi. Zaten solunum cihazına bağlı yaşıyordu" dedi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilen kan örneğinin sonucu açıklandı. Buna göre Demirtaş, akciğer enfeksiyonundan hayatını kaybetti.

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