T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Domuz gribinden ölenlerin sayısı 415'e yükseldi

Domuz gribi nedeniyle ölümlü vaka sayısının, son 4 günde 62 kişinin daha hayatını yitirmesiyle 415'e yükseldiği ifade edildi.

14 Aralık 2009 02:00

T24 - Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, domuz gribi nedeniyle ölümlü vaka sayısının, son 4 günde 62 kişinin daha hayatını yitirmesiyle 415'e yükseldiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerden 27'sinin gebe ve lohusa olduğu vurgulandı.

Açıklamada aşılanma ile ilgili bir tereddüt gösterilmemesi gerektiği, risk grupları başta olmak üzere bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı maalesef 415 olmuştur. Pandeminin başlangıcından itibaren kaybedilen bu vatandaşlarımızdan 27’si gebe veya lohusadır.

Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Gebe ve lohusalarımız aşılamada öncelikli gruplar arasında yer almaktadır.

Aşı, aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüt göstermeden aşılarını yaptırmaları, riskli gruplar başta olmak üzere okul çağı çocuklarımızın aşılanmalarına hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24