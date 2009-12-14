Domuz gribinden ölenlerin sayısı 415'e yükseldi

T24 - Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, domuz gribi nedeniyle ölümlü vaka sayısının, son 4 günde 62 kişinin daha hayatını yitirmesiyle 415'e yükseldiği ifade edildi.



Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerden 27'sinin gebe ve lohusa olduğu vurgulandı.



Açıklamada aşılanma ile ilgili bir tereddüt gösterilmemesi gerektiği, risk grupları başta olmak üzere bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.



Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:



"Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı maalesef 415 olmuştur. Pandeminin başlangıcından itibaren kaybedilen bu vatandaşlarımızdan 27’si gebe veya lohusadır.



Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Gebe ve lohusalarımız aşılamada öncelikli gruplar arasında yer almaktadır.



Aşı, aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.



Vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüt göstermeden aşılarını yaptırmaları, riskli gruplar başta olmak üzere okul çağı çocuklarımızın aşılanmalarına hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.



Kamuoyuna duyurulur."

