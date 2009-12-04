Domuz gribinden ölenlerin sayısı 241'e yükseldi

T24 - Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, domuz gribinden 46 kişinin daha hayatını yitirdiği, ölümlü vaka sayısının 241'e yükseldiği ifade edildi.



Hastanelerde yatan hasta sayısının 223 olduğu ifade edilen açıklamada, bu hastaların 86'sının yoğun bakımda bulunduğu 62 hastanın ise solunum destek cihazına bağlı olduğu ifade edildi.



Açıklamada ayrıca gebe olan kadınlar için önemli bir uyarıda bulunularak, 7 Aralık 2009 günü gebelerin aşılanmasına başlanacağı ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtiliyor.





Bakanlık konuyla ilgili olarak en son 30 Kasım 2009, pazartesi günü konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan konmuyla ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:



"Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı maalesef 241 olmuştur.



Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 223’dür. Bunların 86’sının takip ve tedavisi yoğun bakımlarda sürdürülmektedir. 62 hasta ise solunum destek cihazına bağlı olarak takip edilmektedir.



Ölümlerin görüldüğü illerimiz ve ölüm sayıları şu şekildedir:







Vefat edenlerin 85’i (%35) 50 yaş altındaki daha önce sağlıklı olduğu bilinen kişilerdir.



Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Aşı aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.



Bilindiği gibi; örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerimizin aşılamalarının Aralık ayı içerisinde yapılacağı daha önceden duyurulmuş idi. 24.11.2009 tarihli basın açıklamamızda ise; Pandemi Yürütme Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Aralık ayındaki okul aşılamalarına kadar arzu eden velilerimizin çocuklarını sağlık kurumlarımıza getirerek aşılatabileceği de duyurulmuştu. Aşılarını yaptıramayan çocuklarımızın aşılarının okullarında yapılmasıyla ilgili planlama çalışmaları devam etmektedir.



Gebelerde kullanılacak olan aşının uygulamasına 7 Aralık 2009 Pazartesi günü başlanacaktır. Hastalık gebelerde ağır seyredebilmekte ve ölüm riskinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu sebeple bütün gebelerimizin aşılanma konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.



İlk aşı dozu uygulanmış olan 9 yaş ve altı çocuklarda birinci dozdan en az 3 hafta sonra ikinci bir doz aşı uygulaması gerekmektedir. Bu nedenle, ilk aşı dozu sonrasında bu süreyi dolduran çocuklarımızın velileri, en yakın sağlık kurumuna aşı kartlarıyla birlikte başvurarak çocuklarının ikinci doz aşılarını yaptırabileceklerdir."

