Domuz gribinden ölenleri sayısı 161'e yükseldi

T24 -

Bakanlık, 49 kişinin daha domuz gribi salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklamasını yaptı. Bakanlıktan konuyla ilgili son açıklama 24 Kasım pazartesi günü gerçekleştirilmişti.Açıklamada pandemik grip nedeniyle 243 kişinin hastanede yattığı, 70 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü, bu 70 kişiden 32'sinin solunum destek cihazına bağlı olduğu belirtildi.Yapılan açıklamada ayrıcaa yaklaşan bayram nedeniyle bayramlaşmalar sırasında "mümkün olduğunca öpüşmemeye ve tokalaşmamaya" özen gösterilmesi gerektiği de ifade edildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle:"Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı maalesef 161 olmuştur.Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 243’dür. 70 hastanın takip ve tedavisi yoğun bakımlarda sürdürülmektedir. Bunlardan 32’si ise solunum destek cihazına bağlı olarak takip edilmektedir.Hayatını kaybedenlerden 92 kişide pandemik grip açısından risk taşıyan altta yatan kronik hastalık tespit edilmiştir.Ölümlerin görüldüğü illerimiz ve sayıları şu şekildedir:Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Halen sağlık kuruluşlarımızda kronik hastalığı bulunan ve 6 ay- 24 yaş arasındaki vatandaşlarımızın aşılanmalarına devam edilmektedir. Aşının koruyucu etkisi 10–14 gün sonra ortaya çıktığından vatandaşlarımızın kişisel korunma önlemlerine hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.Kişisel hijyen kurallarına riayet etmek ve elleri sık sık su ve sabunla yıkamak, hastalığın bulaşma ihtimalini azaltan uygulamalardır. Hasta olan kişilerin işe ve okula gitmemeleri, evlerinde istirahat etmeleri ve yakın temas içinde olmamaları gereklidir.Hastalığın bulaşma riskini azaltmak bakımından, bayramlaşmalar sırasında mümkün olduğu kadar öpüşmeme ve tokalaşmamaya özen gösterilmelidir."