Domuz gribinden korunma yolları

Domuz gribiyle ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları...



Domuz gribi nedir?



Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır.



Bulaşıcı mıdır?



Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaşıcıdır ve insandan insana geçmektedir.



Nasıl bulaşır



Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir

Belirtileri



Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar:



* Ateş,

* Öksürük,

* Boğaz ağrısı,

* Yaygın vücut ağrısı,

* Baş ağrısı,

* Üşüme ve

* Yorgunluk

* Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir



Nasıl korunabilirim



Halen domuz gribinden koruyucu bir aşı bulunmamaktadır. Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:



* Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi kullandıktan sonra çöp sepetine atınız.

* Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.

* Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.

* Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.

* Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki kişilerden uzak durunuz.

* Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırınız.



Çocuklarda acil müdahale gerektiren belirtiler



* Hızlı veya zor nefes alma

* Vücutta solgunluk ya da morarma

* Beslenememe

* Uyarılara cevapta azalma ve uykuya meyil

* Huzursuzluk

* Ateşle beraber döküntü görülmesi

Erişkinlerde acil müdahale gerektiren belirtiler



* Zor nefes almak veya nefes darlığı

* Bilinç bulanıklığı

* Sık ve uzun süreli kusma



Ellerimi nasıl yıkamalıyım?



Ellerinizi 15-20 saniye süreyle su ve sabunla yıkamalısınız. Su ve sabuna ulaşamadığınız yerlerde alkol içeren el antiseptikleri kullanabilirsiniz.



Hastalanırsam ne yapmalıyım?



Domuz gribi şüpheli bir kişi ile temastan sonraki 7 gün içinde kendinizde yukarıda sıralanan hastalık belirtileri olduğunu hissederseniz hemen 112 yi arayın, evden dışarıya çıkmayın, sağlık ekiplerinin size ulaşmalarını bekleyin.



En çok hangi yüzeyler tehlikeli



Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tükürük zerrecikleri havaya yayılarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini ağzına, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yıkanmalıdır.



Ev ve eşya temizliğinde en çok nelere dikkat edilmeli?



Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı kolları, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahı, oyuncaklar vb) günlük temizlikte kullanılan deterjanlarla temizlenmesi yeterlidir. Günlük kullandığımız temizlik maddeleri dışında klor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazı kimyasal maddeler de etkilidir.



Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve kap kacağın ayrı olarak yıkanmasına gerek yoktur. Ancak, bu eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır. Bu çarşaflar mümkün olduğunca elle temas edilmeden taşınmalı ve yıkanmalıdır. Hastanın çarşafları, çamaşırları değiştirildikten sonra eller mutlaka sabunlu suyla yıkanmalıdır. Hastaya ait kap kacak ya bulaşık makinesinde ya da elde deterjan kullanılarak yıkanmalıdır.



İlacı var mı?



Evet. Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafından önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.



Hastalığa yakalananlar ne kadar süreyle bulaştırır?



Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar.