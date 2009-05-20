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Sağlık

Domuz gribinden 82'nci ölüm

Domuz gribine yol açan Influenza A/H1N1 virüsü nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 9830'a, ölüm sayısı 82'ye ulaştı.

20 Mayıs 2009 03:00

Domuz gribine yol açan Influenza A/H1N1 virüsü nedeniyle dünya genelinde ölüm sayısı 82'ye ulaştı. 

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerikan Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi (CDC) verilerine göre ölümlerin Meksika'da 74, ABD'de 6, Kanada ve Kosta Rika'da da 1'er ölüm vakası meydana geldi.

H1N1 virüsüyle ilgili toplam 40 ülkedeki doğrulanmış vaka sayısı da 9.830'u aştı.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülke genelindeki vaka sayısının 3.734 olduğu belirtilirken, toplam 74 ölümün 7'sinin H1N1 virüsünün ortaya çıktığı 23 nisandan önce meydana geldiği ifade edildi.

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