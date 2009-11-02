Domuz gribinden 8. ölüm

İstanbul'da 13 yaşında bir kızın domuz gribinden hayatını kaybetmesiyle, Türkiye'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.



Bakanlıktan yapılan son açıklamada, İstanbul'da Pandemik grip nedeniyle tedavisi devam eden 13 yaşında bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiği, bu vefatla Pandemik gripten kaybedilen vatandaşların sayısının 8 olduğunu bildirdi.



Durumu ağır 8 hastanın tedavisinin ise yoğun bakımlarda sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 2 yaşından küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar, gebeler ve 65 yaş üstündekilerin grip belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir hekime müracaat etmeleri istendi.



Bunların dışındaki kişilerde grip belirtileri ortaya çıktığında evlerinde istirahat etmeleri önerilen açıklamada, genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 3 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusma şikayetlerinden biri olan vakaların beklemeden doktora müracaatlarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.



Şanlıurfa'da da 1 çocuk ölmüştü



Bugün öğle saatlerinde de Şanlıurfa'da 4 yaşında bir kız çocuğunun virüsten hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'da "Pandemik" grip nedeniyle tedavisi devam eden ve altta yatan kronik hastalığı olan 4 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.



Açıklamada, "Bu vefatla beraber, Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı 7 olmuştur. Durumu ağır olan 8 hastanın tedavisi ise yoğun bakımlarda sürdürülmektedir" denildi.



Açıklamada, 2 yaşından küçük çocukların, kronik hastalığı olanların, gebeler ve 65 yaş üstündekilerin grip belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:



"Bunların dışındaki kişilerde grip belirtileri ortaya çıktığında evlerinde istirahat etmeleri, ancak genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 3 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusma şikayetlerinden biri olan vakaların beklemeden doktora müracaatları büyük önem taşımaktadır."



Zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılmış



Bu arada Şanlıurfa'da domuz gribinden öldüğü açıklanan 4 yaşındaki kız çocuğunun 5 gün önce zatürre şikayetiyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi.



Konya'da 2 çocuk ölmüştü



Sağlık Bakanlığı'ndan gece yapılan açıklamada da, Konya'da tedavisi devam eden 22 aylık bir kız ve kronik hastalığı olan 14 yaşında bir erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirtilmişti.



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erayman, domuz gribinden Konya'da ölen 2 çocuğun da bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gözlemlediklerini söyledi.



Ankara'da da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Durmuş İlhan, tedavi gördüğü Numune Hastanesi'nde hayatını kaybemişti.



Diyarbakır'da ise akciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören bir kadının domuz gribinden ölmüş olabileceği belirtiliyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numune, bugün Ankara'ya gönderilecek.



Akdağ: "Dikkatli olmalıyız"



Sağlık Bakanı Recep Akdağ domuz gribiyle ilgili, "Laboratuvar kayıtlı sayımız bin 800'leri geçti. Ama çok net olarak şunu ifade etmem lazım. Bu vaka sayılarının daha çok üstünde vaka sayısının olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.



H1N1 virüsünden ölenleri tek tek sayılmasından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Akdağ, "Nasıl korunacağımızın üstüne yoğunlaşmamız lazım. İster beyaz önlüklü sağlık çalışanlarımız olsun, doktorlarımız, hemşirelerimiz, laboratuvar teknisyenlileri ve diğer beyaz önlüklüler, ister bu hastanelerde çalışan diğer kardeşlerimiz olsun, temizlik işleri, yemek, güvenlik diğer benzeri hizmetlerde çalışan personelimiz için söylüyorum, lütfen aşılarını yaptırsınlar. Bu hususta dedikodulara kulak asarak aşı yaptırmazlık etmesinler" dedi.



Vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Akdağ, "Hiçbir özel kuruluş bu virüs ile ilgili bir çalışma yapmamaktadır ve bu anlamda vatandaşlarımızda dikkatli olmalılardır. Gereksiz harcamalar içerisine girmemelilerdir" dedi.



Bazı özel kuruluşların domuz gribi aşısı yapıyoruz diye normal mevsimsel grip aşısı yaptıkları bilgisinin kendilerine geldiğini belirten Bakan Akdağ, bu hususta gerekli incelemelerin yapıldığını kaydetti.



Bununla ilgili bir genelgede hazırlayacaklarının altını çizen Akdağ, "Vatandaşlarımız gerekirse bununla ilgili telefon numaralarımıza, internet adresimize müracaat etsinler. Ya da 184'e müracaat etsinler. Kulaktan doğma bilgiler ile hareket etmesinler" dedi.

