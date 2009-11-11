Domuz gribinden 4 kişi daha yaşamını yitirdi

T24 - Sağlık Bakanlığı, domuz gribinden nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.



Bugün itibariyle domuz gribinden ölenlerin sayısının 40 olduğu açıklandı. 33 kişinin ise yoğun bakımda olduğu bildirildi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pandemik grip nedeniyle çeşitli illerde 5, 13 ve 26 yaşlarında 3 vatandaş ve 1 yaşından küçük bir bebek olmak üzere toplam 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu ölümlerle beraber pandemik gripten kaybedilen vatandaşların sayısının 40 olduğu belirtildi.



Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısının 145 olduğuna yer verilen açıklamada, bunların 33'ünün takip ve tedavisinin yoğun bakımlarda sürdürüldüğü ve 9 hastanın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği ifade edildi.



Hayatını kaybedenlerden 19'unda pandemik grip açısından risk taşıyan altta yatan kronik hastalık, 1 kişide gebelik olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, 20 vatandaşta ise altta yatan bir hastalık olmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Altta yatan kronik hastalığı bulunmayan 20 vatandaştan 2'sinin sağlık çalışanı, 10'unun ise 25 yaşından küçük olduğu bildirildi.



Açıklamaya göre, pandemik grip nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

0-4 yaş : 6

5-14 yaş: 9

15-24 yaş: 2

25-44 yaş:16

45-65 yaş: 4

65 yaş ve üstü:3



Aşılama çalışmaları



Açıklamada, sağlık personeli ve hacı adaylarının aşılamalarının devam ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“16 Kasım 2009 Pazartesi gününden itibaren 5 yaş altındaki çocuklarımıza ve pandemik grip açısından risk taşıyan kronik hastalığı bulunanlara aşı uygulamasına başlanacaktır. Uygulama Sağlık Ocaklarımız ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde yapılacaktır.



Diğer yaş ve risk gruplarıyla ilgili aşı takvimi, Pandemi Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda Bakanlığımızca kamuoyumuza duyurulacaktır.”

