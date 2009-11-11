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Yaşam

Domuz gribinden 4 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, domuz gribinden ölenlerin sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.

11 Kasım 2009 02:00

T24 - Sağlık Bakanlığı, domuz gribinden nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.

Bugün itibariyle domuz gribinden ölenlerin sayısının 40 olduğu açıklandı. 33 kişinin ise yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pandemik grip nedeniyle  çeşitli illerde 5, 13 ve 26 yaşlarında 3 vatandaş ve 1 yaşından küçük bir bebek  olmak üzere toplam 4 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu ölümlerle  beraber pandemik gripten kaybedilen vatandaşların sayısının 40 olduğu  belirtildi.

Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısının 145  olduğuna yer verilen açıklamada, bunların 33'ünün takip ve tedavisinin yoğun  bakımlarda sürdürüldüğü ve 9 hastanın solunum cihazına bağlı olarak takip  edildiği ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden 19'unda pandemik grip açısından risk taşıyan  altta yatan kronik hastalık, 1 kişide gebelik olduğu tespit edildiği belirtilen  açıklamada, 20 vatandaşta ise altta yatan bir hastalık olmadığının anlaşıldığı  kaydedildi. Altta yatan kronik hastalığı bulunmayan 20 vatandaştan 2'sinin sağlık  çalışanı, 10'unun ise 25 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, pandemik grip nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların  yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:
0-4 yaş :  6
5-14 yaş:  9
15-24 yaş: 2
25-44 yaş:16
45-65 yaş: 4
65 yaş ve üstü:3
         
Aşılama çalışmaları
        
Açıklamada, sağlık personeli ve hacı adaylarının aşılamalarının devam  ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
 “16 Kasım 2009 Pazartesi gününden itibaren 5 yaş altındaki çocuklarımıza  ve pandemik grip açısından risk taşıyan kronik hastalığı bulunanlara aşı  uygulamasına başlanacaktır. Uygulama Sağlık Ocaklarımız ve Aile Sağlığı  Merkezlerimizde yapılacaktır.

Diğer yaş ve risk gruplarıyla ilgili aşı takvimi, Pandemi Bilim  Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda Bakanlığımızca kamuoyumuza  duyurulacaktır.”

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