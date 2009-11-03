Domuz gribinden 11. ölüm

Domuz gribi kayıplarına maskeli cenaze

Domuz gribinden koruyan kürler

Şanlıurfa'da da 1 çocuk ölmüştü

Zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılmış

Konya'da 2 çocuk ölmüştü

Akdağ: Dikkatli olmalıyız

Gün gün ölüm bilançosu

Bakanlıktan uyarı

İlk aşı Ankara il sağlık müdürlüğüne yapıldı

Bursa Valisi Harput aşı olmadı



Bakanlıktan yapılan son açıklamada, İstanbul'da Pandemik grip nedeniyle tedavisi devam eden 13 yaşında bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiği, bu vefatla Pandemik gripten kaybedilen vatandaşların sayısının 8 olduğunu bildirdi.Durumu ağır 8 hastanın tedavisinin ise yoğun bakımlarda sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 2 yaşından küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar, gebeler ve 65 yaş üstündekilerin grip belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir hekime müracaat etmeleri istendi.Bunların dışındaki kişilerde grip belirtileri ortaya çıktığında evlerinde istirahat etmeleri önerilen açıklamada, genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 3 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusma şikayetlerinden biri olan vakaların beklemeden doktora müracaatlarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.Bugün öğle saatlerinde de Şanlıurfa'da 4 yaşında bir kız çocuğunun virüsten hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'da "Pandemik" grip nedeniyle tedavisi devam eden ve altta yatan kronik hastalığı olan 4 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.Açıklamada, "Bu vefatla beraber, Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı 7 olmuştur. Durumu ağır olan 8 hastanın tedavisi ise yoğun bakımlarda sürdürülmektedir" denildi.Açıklamada, 2 yaşından küçük çocukların, kronik hastalığı olanların, gebeler ve 65 yaş üstündekilerin grip belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:"Bunların dışındaki kişilerde grip belirtileri ortaya çıktığında evlerinde istirahat etmeleri, ancak genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 3 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusma şikayetlerinden biri olan vakaların beklemeden doktora müracaatları büyük önem taşımaktadır."Bu arada Şanlıurfa'da domuz gribinden öldüğü açıklanan 4 yaşındaki kız çocuğunun 5 gün önce zatürre şikayetiyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi.Sağlık Bakanlığı'ndan gece yapılan açıklamada da, Konya'da tedavisi devam eden 22 aylık bir kız ve kronik hastalığı olan 14 yaşında bir erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirtilmişti.Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erayman, domuz gribinden Konya'da ölen 2 çocuğun da bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gözlemlediklerini söyledi.Ankara'da da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Durmuş İlhan, tedavi gördüğü Numune Hastanesi'nde hayatını kaybemişti.Diyarbakır'da ise akciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören bir kadının domuz gribinden ölmüş olabileceği belirtiliyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan numune, bugün Ankara'ya gönderilecek.Sağlık Bakanı Recep Akdağ domuz gribiyle ilgili, "Laboratuvar kayıtlı sayımız bin 800'leri geçti. Ama çok net olarak şunu ifade etmem lazım. Bu vaka sayılarının daha çok üstünde vaka sayısının olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.H1N1 virüsünden ölenleri tek tek sayılmasından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Akdağ, "Nasıl korunacağımızın üstüne yoğunlaşmamız lazım. İster beyaz önlüklü sağlık çalışanlarımız olsun, doktorlarımız, hemşirelerimiz, laboratuvar teknisyenlileri ve diğer beyaz önlüklüler, ister bu hastanelerde çalışan diğer kardeşlerimiz olsun, temizlik işleri, yemek, güvenlik diğer benzeri hizmetlerde çalışan personelimiz için söylüyorum, lütfen aşılarını yaptırsınlar. Bu hususta dedikodulara kulak asarak aşı yaptırmazlık etmesinler" dedi.Vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Akdağ, "Hiçbir özel kuruluş bu virüs ile ilgili bir çalışma yapmamaktadır ve bu anlamda vatandaşlarımızda dikkatli olmalılardır. Gereksiz harcamalar içerisine girmemelilerdir" dedi.Bazı özel kuruluşların domuz gribi aşısı yapıyoruz diye normal mevsimsel grip aşısı yaptıkları bilgisinin kendilerine geldiğini belirten Bakan Akdağ, bu hususta gerekli incelemelerin yapıldığını kaydetti.Bununla ilgili bir genelgede hazırlayacaklarının altını çizen Akdağ, "Vatandaşlarımız gerekirse bununla ilgili telefon numaralarımıza, internet adresimize müracaat etsinler. Ya da 184'e müracaat etsinler. Kulaktan doğma bilgiler ile hareket etmesinler" dedi.Ankara - 29 yaşında erkekDiyarbakır - 34 yaşında hamile kadınKonya - 37 yaşında kadınAnkara - 27 yaşında erkekKonya - 22 aylık kız çocuğu ve 14 yaşında erkek çocukŞanlıurfa - 4 yaşında kız çocuğuİstanbul - 13 yaşında kız çocuğuAnkara - 65 yaşında kadınSağlık Bakanlığı, 2 yaşından küçük çocuklar, kronik hastalığı olanlar, gebeler ve 65 yaş üstündekilerin grip belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir hekime müracaat etmeleri istedi.Grip belirtileri ortaya çıkan kişilerin evlerinde istirahat etmeleri önerildi.Genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 3 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusma şikayetlerinden biri olan vakaların beklemeden doktora müracaat etmeleri istendi.Halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Pandemik A(H1N1) aşısının ilk uygulaması başladı. Uygulama kapsamında yaklaşık 350 bin sağlık personeli ile henüz yola çıkmamış hacı adaylarına aşı yapılıyor. Ankara İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy da kameralar önünde aşısını yaptırdı.Aşıların Türkiye'ye gelen ilk partisinden alınan numuneler Hıfzıssıhha Laboratuvarlarındaki kontrolleri tamamlanmış ve testlerde bütün sonuçların olumlu olarak çıktığı açıklanmıştı.500 bin dozluk Novartis üretimi ilk parti aşılar, 81 ilin sağlık müdürlüklerince sağlık kuruluşlarına sevk edildi.Pandemi Bilim Kurulu'nun verdiği kararlar dahilinde planlanan ve icra edilen "H1N1 Aşı Uygulamaları ve Takvimi"ne göre, ilk aşı uygulamaları "sağlık personeline ve henüz yola çıkmamış hacı adaylarına" bugün yapılmaya başlandı.Uygulamayla yaklaşık 350 bin sağlık çalışanına aşı yapılması öngörülüyor. Aşılamalar, enjeksiyon yöntemiyle yapılıyor, ABD'de kullanılan burundan sprey yöntemi Türkiye'de uygulanmıyor.Bursa'da domuz gribi için ithal edilen ve kontrolleri yapılan "Pandemik A (H1N1)" virüsüne karşı koruyucu aşı uygulamasına başlandı. Aşı takvimine göre ilk uygulamaya Vali Şahabettin Harput'un da katılımıyla Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık ekibinden başladı. Ancak, vatandaşları aşı olmaya çağıran Vali Şahabettin Harput ısrarlara rağmen aşı vurdurmadı.

Risk gruplarına öncelikle vurulmak üzere Bursa'ya 11 bin doz aşının ulaştığını açıklayan Vali Şahabettin Harput, bu salgını en az hasarla atlatmak için, vatandaşların bir süre öpüşme, kucaklaşmayı bırakmaları gerektiğini belirterek birbirlerine bir metreden fazla yaklaşmamalarını da istedi. Öncelikli olarak sağlık çalışanları ile hacca gidecek vatandaşların aşılanacağını belirten Vali Harput, vatandaşları da bu kampanyaya katılmaya davet etti.

İlk aşının İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan'a, ardından da hastane doktorlarına yapılmasının ardından aşı için ceketini çıkartmayan Bursa Valisi Şahabettin Harput, gazetecilerin görüntü almak için aşı olması yönünü de ki ısrarları karşısında, "İsterseniz şimdi olurum ama bugün sağlık görevlilerinin aşıya başladığı gündür. Aşılar, risk grubuna göre vurulacaktır. Ben de risk grubu içersindeyim bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Her gün yüzlerce kişi ile tokalaşıyorum ama bugün değil, bugün sağlıkçıların günü" diye konuştu.





Ankara



İlk aşı



Ankara İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy, Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan H1N1 Aşı Odası'nda domuz gribi aşasını yaptırdı.



Aksoy'dan sonra ise hemşire, doktor, 112 çalışanları olmak üzere çok sayıda sağlık hizmeti veren kişilere aşı yapıldı.



Aşı uygulamasıyla ilgili ilk görünü ve fotoğraflar, sağlık hizmetinin aksatılmaması, hijyen kurallarının ihlal edilmemesi ve birey haklarına özen gösterilmesi gibi kaygılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından çekilerek, basına dağıtıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı olduğu için yarın aşı yaptıracağı ve buna ilişkin görüntülerin medya kuruluşlarına iletileceği duyuruldu.



Öte yandan, bugün sabah saati itibariyle üniversite ve özel hastanelere domuz gribi aşısının henüz ulaşmadığı, aşıların yarın gönderilmesinin öngörüldüğü öğrenildi. Ankara'daki üniversitelerin hastane yetkilileri, aşıların ellerine ulaşmasının ardından uygulamanın hastanelerinde de başlayacağını bildirdi.



İstanbul



Aşının İstanbul'daki sağlık personeline yönelik ilk uygulaması Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi.



Aşı uygulamasından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, H1N1 virüsünün neden olduğu domuz gribine karşı yayılımı engelleyecek aşının uygulanmasına bugün başlandığını anımsatarak, hastalığa karşı günlük hayatta ve hijyenle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda halkı aydınlattıklarını söyledi.



Tedbirlerin hiçbirinin aşı kadar koruyucu olmadığını dile getiren Dokucu, "H1N1 virüsüne karşı koruyuculuğu olan bu aşı, ilk etapta tüm sağlık personeline yapılacak" dedi.



Dokucu, bugün ilk etapta 7 eğitim ve araştırma, 3 de üniversite hastanesinde aşı uygulamasının sağlık personeline yönelik başladığını anımsatarak, kente gelen 60 bin doz aşının 44 bininin kamuda çalışan, diğerlerinin de özelde çalışan sağlık personeline uygulanacağını bildirdi.



Dokucu, "domuz gribi" vakalarına ilişkin ise "Kentte, 7 hasta farklı hastanelerde yatmakta, 2 tanesi yoğun bakım servisinde. Kritik seviyeleri ise orta düzeyde" dedi. Dokucu, hastaların çocuklarda ağır seyrettiğini, bu nedenle öncelikle 18 yaş altının korunması gerektiğini vurguladı.



Dokucu, aşı olanları, olmayanları da kayıt altına alacaklarını ifade ederek, kendisinin de bir tıp çalışanı olarak aşı yapılması gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi. Konuşmasının ardından H1N1 virüsüne karşı ilk aşı, İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu'ya yapıldı.



Hacı adayları yarın aşılanacak



Ali İhsan Dokucu, hacı adaylarının da yarından (3 Kasım 2009) itibaren aşı yaptıracaklarını söyledi. Dokucu, İstanbul'da çocuklara yönelik aşılamaya ilişkin soruya ise "İstanbul'da çocuklara yönelik aşılama ise ay sonuna doğru gelecek aşılarla yapılacak" dedi.



Toplantının ardından Dokucu'nun yanı sıra Başhekim Turgut ve bazı sağlık personeli de aşılandı.



İzmir



İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan, "İzmir'deki aşıların hepsi müdürlüğümüzün elindedir ve kesinlikle ücretsiz olarak vatandaşlarımıza yapılacaktır" dedi.



Özkan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, aşı uygulamasının tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de başladığını belirterek, ilk etapta İzmir'e 34 bin 300 doz aşının geldiğini söyledi.



Öncelikle sağlık personelinin aşılanacağını kaydeden Özkan, zaman kısıtlı olduğu için hacca gidecek adayların da ilk etapta Adnan Menderes Havalimanı'nda aşılanacağını kaydetti.



Özkan, hacı adaylarının 4 Kasım'dan sonra Konak 1 No'lu Toplum Sağlığı Merkezi'nde aşılarının yapılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aşı tamamen ücretsizdir. Bazı ilçelerde 'Siz hacca gidecekmişsiniz, elimizde H1N1 aşısı var. Gelin biz bu paraya mukabil aşınızı yapalım' gibi sözler kulağımıza geliyor. Vatandaşlarımız buna kesinlikle itibar etmesin. Grip aşsı kesinlikte piyasada satılamaz. Tamamını Bakanlığımız ithal etmiştir. İzmir'deki aşıların hepsi müdürlüğümüzün elindedir ve kesinlikle ücretsiz olarak vatandaşlarımıza yapılacaktır."



'1.3-1.4 milyon doz aşı planlanıyor'



İzmir için planlanan toplam doz miktarının 1 milyon 300-1 milyon 400 bin doz civarında olduğunu kaydeden Özkan, sağlık personelinin ardından gebelere, 6 ay-24 yaş arasındakilere, bütün kronik hastaları olanlara ve güvenlik güçlerine bu aşının uygulanacağını söyledi.



Özkan, bugüne kadar hastalardan alınan numunelerin İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildiğini, ancak bundan sonra kentteki tetkiklerin Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda yapılacağını kaydetti.



İzmir'de havaların iyi gitmesinden dolayı şu an için salgından bahsetmenin mümkün olmadığını ifade eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İzmir'de henüz mevsimsel grip de başlamadı. Belki 15 gün sonra başlayacak. Ancak panik yapmayacağız. İhtiyatla bu süreci geçeceğiz. Pandemi (domuz gribi) gelecek. Bu salgını daha az rahatsızlıkla geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kişisel hijyene dikkat edeceğiz."



Özkan, sağlık çalışanlarıyla birlikte hastanelerde taşeron olarak çalışan kişilere de aşı yapılacağını sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından H1N1 virüsüne karşı ilk aşı, İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan'a yapıldı. Özkan'ın ardından bazı müdür yardımcıları ve bazı hastanelerin başhekimleri de aşı oldu.



Kayseri



Kayseri'de ilk aşıyı, İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara oldu.



Sağlık Bakanlığının Kayseri'ye gönderdiği 9 bin 700 doz aşı ile ilk olarak sağlık çalışanlarının ve hacı adaylarının aşılanacağını bildiren Dr. Çetinkara, daha sonra gelecek dozlarla da kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların aşılanacağını kaydetti.



Vatandaşların aşı yaptırıp yaptırmama konusunda bir tereddütleri bulunduğunu bildiren gazeteciye Dr. Çetinkara, "Biz, bu toplantıyı böyle düşüncelerin yanlış olduğunu göstermek için yaptık ve sizlerin önünde bizler de aşı olduk. Aşının koruyu olduğuna inandığımız için aşı yaptırdık" cevabını verdi.



Kayseri Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, meslekleri gereği gazetecilerin sürekli halkla temas halinde olduklarını ve aslında salgın olan domuz gribine karşı öncelikle aşılanmaları gereken risk gruplarına gazetecilerin de alınması gerektiğini bildirdi.



Dr. Çetinkara, kendisi ve Sağlık Müdürlüğü personeli aşı olduktan sonra isteyen gazetecilerin de aşı yaptırabileceklerini kaydetti. Kayseri'ye gelen aşıların dağıtımını izlemeye gelen gazeteciler de İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından domuz gribine karşı aşılandı.



Gebelere adjuvansız aşı



Sağlık Bakanlığı, hamilelere bağışıklık yapma gücünü artıran, ancak kamuoyunda tartışmalara yol açan "Adjuvan" maddesi içermeyen aşıdan uygulayacak. Bakanlığın Türkiye'ye aşı temin edecek firmalardan biriyle yaklaşık 1 milyon doz "Adjuvansız aşı" alınması konusunda sözleşme imzalamasının ardından aşıların Aralık ayında Türkiye'de olması bekleniyor.



Kimler risk altında?



Domuz gribi şüphesi taşıyan vakaların risk grubunda bulunup bulunmadığına göre alınacak önlemlere ilişkin bir yönetim şeması belirleyen Sağlık Bakanlığı, "morbid obezleri, gebeleri, iki yaşın altındakileri, kronik kalp ve akciğer hastalığı bulunanları, 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanması gerekenleri ve 65 yaş üstündekileri risk grubuna" aldı.



Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu "Pandemik A (H1N1) Gribi Vaka Yönetim Şemasına" göre, başka bir nedenle açıklanamayan 38 dereceyi (koltuk altı) geçen ateş ile birlikte yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük, solunum güçlüğü, kusma ve ishal şikayetlerinden en az birisi bulunanlar "olası vaka" olarak değerlendirilecek.



Bu durumda olmayanlara ise diğer hastalıklar açısından yaklaşılacak. "Olası vakalar" arasından, gebeler, iki yaşın altındakiler, kronik akciğer, kardiyovasküler, hepatik, böbrek, hematolojik, kas ve sinir, metabolik ve AIDS gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı bulunanlar, morbid obezler (hastalıklı şişmanlık), 18 yaşın altında olup sürekli aspirin kullanması gereken hastalar ve 65 yaşın üstündekiler "Ağır Hastalık İçin Risk Grubu" sayıldı.



"Olası vaka" ve "Ağır Hastalık İçin Risk Grubu"nda sayılan bu kişiler arasında solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, ciddi kusma, genel durumda kötüleşme, beş günden fazla süren ateş gibi ciddi hastalık bulguları görülürse, hasta hemen hastaneye yatırılacak veya 112 Acil Servis yoluyla bir üst basamağa sevk edilecek. Antiviral tedaviye de hemen başlanıp laboratuvar teyidi için numune alınacak.



Eğer bu kişilerde belirlenen ciddi hastalık belirtileri bulunmazsa ayaktan antiviral tedaviye başlanacak, taşıdığı hastalıklar bakımından gerektiğinde uzman görüşü istenecek, "Ciddi hastalık belirtileri geliştiğinde acil servise başvurmaları" önerilecek. Yönetim şemasında "olası vaka" olup ağır hastalık için risk grubunda bulunmayanlarla ilgili de önlemler yer aldı.



Buna göre, ağır hastalık için risk grubunda olmayıp yine solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, ciddi kusma, genel durumda kötüleşme, beş günden fazla süren ateş ortaya çıkan "olası vakalar" da hastaneye yatırılacak veya 112 Acil Servis yoluyla bir üst basamağa sevk edilecek.



Bu kişilerde de hemen antiviral tedaviye başlanıp laboratuvar bulgusu için numune alınacak. "Olası vaka" nitelendirmesine uyan, ancak ağır hastalık için risk grubunda bulunmayan ve ciddi hastalık belirtileri de görülmeyenler hastaneye yatırılmayacak, antiviral tedavi almayacak. Bu kişiler için semptomatik (rahatlatıcı) tedavi önerilirken, çocuklara kesinlikle aspirin verilmeyecek.