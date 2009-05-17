Domuz gribinde vaka sayısı 8 bin 480 oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu sabah 09.00 itibariyle domuz gribine neden olan H1N1 virüsüne yakalananların sayısının 39 ülkede 8480'e yükseldiğini, şu ana kadar 72 kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.



DSÖ'nün son açıklamasında, ABD'de 4'ü ölü 4714 doğrulanmış vaka, Meksika'da 66 ölü 2895 doğrulanmış vaka, Kanada'da 1 ölü 496 doğrulanmış vaka, Kostarika'da 1 ölü 9 doğrulanmış vaka, İspanya'da doğrulanmış 103 vaka, İngiltere'de 82 ve Panama'da 54 doğrulanmış vaka olduğu belirtildi.



Dünya Sağlık Örgütünün bu verileri, hükümetlerin yaptığı açıklamaların gerisinde kalıyor. Örneğin Meksika'daki can kaybı sayısını 68, ABD 5 olarak duyurmuştu.



Bu arada, Japonya Sağlık Bakanlığı ülkede doğrulanan domuz gribi vaka sayısının 44'e, Hong Kong ise 3'e yükseldiğini açıkladı.

