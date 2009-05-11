Domuz gribinde vaka sayısı 4 bin 694

Örgütün açıklamasında, virüse 30 ülkede rastlandığı, H1N1'in A tipi olan virüsün bugüne kadar 53 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.Açıklamada, 1.626 vakaya rastlanan Meksika'da 48 kişinin öldüğü, 2.532 vakaya rastlanan ABD'de 3 kişinin öldüğü belirtildi.Açıklamaya göre Kanada'da 284, Kosta Rika'da 8, İspanya'da 95, İngiltere'de 47, Panama'da 15, Fransa'da 13, Almanya'da 11, İtalya'da 9, Brezilya'da 8, İsrail ve Yeni Zelanda'da 7'şer, Japonya ve El Salvador'da 4'er, Güney Kore, Hollanda ve Kolombiya'da 3'er, İsveç ve Norveç'te 2'şer, Çin, Hong Kong, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Danimarka, Guatemala, İrlanda, Polonya, Portekiz ve İsviçre'de de 1'er vakaya rastlandı.