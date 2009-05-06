Domuz gribinde vaka sayısı 1515’e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde H1N1 virüsünün görüldüğü vaka sayısının 1.515'e yükseldiğini açıkladı.



DSÖ'den yapılan açıklamada, hastalığın 2 hafta önce başlamasından bu yana 22 ülkenin vaka bildirdiği kaydedildi.



Buna göre daha önce Kanada'da 140 olarak bildirilen vaka sayısı 165'e, İngiltere'de de 27 olarak bildirilen vaka sayısı 28'e çıktı.



Diğer 21 ülkedeki vaka sayısında değişiklik olmadı. DSÖ dün kesinleşen vaka sayısını ABD'de 403, Kanada'da 140, İspanya'da 57, İngiltere'de 27, Almanya'da 9, Yeni Zelanda'da 6, İtalya'da 5, İsrail ve Fransa'da 4'er, Güney Kore ve El Salvador'da 2'şer, Avusturya, Hong Kong, Kosta Rika, Kolombiya, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Portekiz ve İsviçre'de de birer olarak vermişti. İspanya Sağlık Bakanlığı da yeni açıklamasında, vaka sayısını 73 olarak verdi.



Virüs nedeniyle Meksika'da 29, ABD'de de bir kişinin öldüğü belirtilmişti.

