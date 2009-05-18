Domuz gribinde ürküten uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H1N1 virüsünün kuş gribi virüsü gibi başka virüslerle etkileşime girerek daha tehlikeli hale gelebileceği uyarısında bulundu.



DSÖ Başkanı Margaret Chan, örgütün bugün Cenevre'de başlayan yıllık toplantısında, dünyanın H1N1 virüsünün başka virüslerle etkileşime girmesinden korkmakta haklı olduğunu belirtti.



Dr. Chan, H5N1 kuş gribi virüsünün birçok ülkeye yayıldığının asla unutulmaması gerektiğine, H1N1 virüsünü kapmış çok sayıda kişinin bulunduğuna ve kuş gribi virüsünün H1N1'i nasıl etkileyeceğini kimsenin bilmediğine dikkati çekti.



DSÖ Başkanı, DSÖ'nün alarm seviyesini 5'te tutacağını da kaydetti.

