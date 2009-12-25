'Domuz gribinde tıp tarihine geçeceğiz'

T24 - Türkiye’deki domuz gribi aşılamasının düşüklüğüne dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Selim Badur, “Aşılanmayan kişiler antibiyotiklere yüklenecek, biz de tıp tarihine geçeceğiz” dedi.





Domuz gribi nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölüm sayısı 11 bin 749, Avrupa'da ise bin 470 kişi.



Türkiye'de ise 24 Aralık tarihi itibariyle 507 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.



Peki ölümlerin oran olarak Avrupa ve dünyaya göre bu kadar yüksek olmasının nedeni ne?

Badur: Biz tek tek sayıyoruz





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Selim Badur, bunun nedenini şöyle açıkladı: “Biz kaybedilen hastalara yönelik tanıya gidiyor ve bunları bildiriyoruz. Bundan kaynaklanıyor. Yunanistan ve Fransa'da daha az insan ölmüyor. Biz hala konunun üzerine gidip birey olarak tek tek saymaya veya tanıya gitme yolunu terketmediğimiz için sonuç böyle çıkıyor. Ama Fransa, solunum yolu yetmezliğinden hayatını kaybeden bir kişiyi 'domuz gribinden öldü' diyerek istatistiklerine geçirmiyor. Bunun bir yararı olmadığını düşünüyorlar.”



Buzgan: Tespitle alakalı



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan ise rakamların, DSÖ'ye verilen rakamlar olduğunu belirterek, “Dünyada şu anda laboratuvar teyidi yapılan vakalar üzerinden bakmak lazım. ABD'de şu anda resmi ölümler 2 bin olarak gözüküyor ancak 10 binin üzerinde, bu tespitle alakallı. Bazı ülkeler ölümleri yeterince tespit edemiyor olabilir. Sonuçta DSÖ'ye bildirilen rakamlar” dedi.



'Tıp tarihine geçeceğiz'





DSÖ Türkiye Temsilcisi Badur'a göre, Türk insanının aşıya olan ilgisizliği tıp tarihine geçecek yeni bir sonuç doğuracak.



Badur, “Aşılanmayan kişiler yan etkileri çok daha yüksek olan anti-viral ve antibiyotiklere yüklenecek ve tıp tarihine geçeceğiz” diye konuştu.

