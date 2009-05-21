Domuz gribinde son durum...

Çin'in başkenti Pekin'de 1 kişinin daha domuz gribine yakalandığı, Böylece Çin'de kesinleşen vaka sayısının 5'e çıktığı açıklandı.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Pekin Belediyesi Sağlık Müdürlüğü tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Çin asıllı Kanada vatandaşı olan 21 yaşındaki hastanın 16 Mayıs günü Pekin;e geldiği, 19 Mayıs günü rahatsızlanmasının ardından tedavi için gittiği hastanede karantina altına alındığı belirtildi.



Hastanın sağlık göstergelerinin iyi olduğu, kendisiyle yakın temasta bulunan 2 kişiye tıbbi gözetim uygulandığı ve bu kişilerin durumunda herhangi bir anormallik gözlemlenmediği de açıklamada yer aldı.



Bu arada, Çin'de daha önce kesinleşen 4 domuz gribi hastasından 2'sinin taburcu edildiği, tedavileri süren diğer 2 hastanın sağlık durumlarının da iyi olduğu bildirildi.



AVUSTRALYA



Avustralya'da da, 5 yeni domuz gribi vakası daha tespit edildiği bildirildi.



Sağlık yetkilileri, Avustralya'da son 2 gün içinde tespit edilen yeni vakalarla ülkede doğrulanan domuz gribi vakalarının sayısının 6'ya çıktığını belirterek, hasta sayısının artabileceği uyarısında bulundu.



Hastalığa yol açan H1N1 virüsü tespit edilen hastaların 2'sinin öğrenci olduğu ve tedbir amacıyla bu öğrencilerin okudukları sınıfların karantina altına alındığı bildirildi.



ABD



Öte yandan, ABD'nin Utah ve Arizona eyaletlerinde domuz gribinden 2 kişinin öldüğü bildirildi.



Utah eyaletinde ilk, Arizona eyaletinde bildirilen üçüncü ölümlü vakayla ABD'de domuz gribinden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.



Dünyada çoğunluğu ABD ve Mesika'da olmak üzere 41 ülkede 10 bini aşkın kişide görülen domuz gribinden 83 kişi hayatını kaybetti.

