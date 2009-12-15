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Sağlık

Domuz gribinde ölümlerde dünya 6.sıyız

Domuz gribi dünyanın gündeminde alt sıralara indi ama son rakamlar Türkiye'de karamsar tablonun devam ettiğini gösteriyor. Türkiye, can kaybında Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı.

15 Aralık 2009 02:00

T24 - Domuz gribi dünyanın gündeminde alt sıralara indi ama son rakamlar Türkiye'de karamsar tablonun devam ettiğini gösteriyor. Türkiye, can kaybında Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde virüsün yayılma hızında en kötü noktanın henüz görülmediği görüşünde.

Domuz gribi kaynaklı ölümlerde Türkiye, Avrupa'da başı çekiyor.

415 ölümün görüldüğü Türkiye, can kaybında 141 milyon nüfuslu Rusya'nın ve Avrupa'da virüsten ilk etkilenen ülkeler olan İngiltere, İspanya ve Fransa'nın önünde.

Türkiye dünya genelinde en çok ölüm vakasının görüldüğü 6'ncı ülke.

Virüsün ortaya çıktığı Meksika'nın kuzey komşusu ABD'de 2 bin 661 ölüm görüldü.

ABD'yi Brezilya, Meksika, Hindistan ve Arjantin takip ediyor. Ardından Türkiye geliyor.

Küresel verileri toplayan Amerikan Salgın Kontrol Merkezi CDC'nin tahminlerine göre, nisan ayından kasım ayına kadar, dünya çapında 47 milyon kişi domuz gribine yakalandı, bunların 213 bini hastanede tedavi gördü, yaklaşık 10 bini hayatını kaybetti.

Virüsten ilk dalgada etkilenen Meksika, ABD ve Kanada'da hasta sayıları düşüşte.

Türkiye için tablo daha karamsar

WHO, Amerika kıtaları ve Batı Avrupa'da, virüsün yayılma hızında zirve noktanın aşıldığı görüşünde. Ancak Türkiye'ye komşu iki bölge için tablo daha karamsar.

Güneydoğu Avrupa ve Batı Asya'da hastalığın yayılma hızı hala yüksek.

Dünya Sağlık Örgütü, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya, Karadağ, Slovenya ve Türkiye'de virüsün yayılma hızının arttığına dikkat çekiyor. 

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