Domuz gribinde ölü sayısı 61

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nce (DSÖ) doğrulanmış domuz gribi (H1N1) vaka sayısının 5 bin 728, ölüm sayısının da 61 olduğunu bildirildi.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, DSÖ tarafından en son bugün sabah saat 08.00 itibariyle domuz gribi vaka sayısının 5 bin 728, ölüm sayısının 61 olduğunun açıklandığı ve hastalığın görüldüğü ülkelere Küba, Finlandiya ve Tayland'ın da eklenmesiyle vaka varlığı doğrulanan ülke sayısının 33'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Ülkemizde vaka görülmemiştir. Şüpheli durumlarda gerekli incelemeler titizlikle yapılmaktadır. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaparken termal kameralarla ateşi olduğu tespit edilen Güney Koreli bir kişide gerekli incelemeler yapılmış, alınan numunelerde herhangi bir grip etkeni tespit edilmemiştir. Ayrıca Amerika'dan ülkemize gelen bir vatandaşımızda grip benzeri bulgular tespit edilmesi üzerine alınan numunelerde herhangi bir grip etkeni tespit edilmemiştir.



Bakanlığımız tarafından ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılmaya devam edilecektir. Zorunluluk olmadıkça hastalığın görüldüğü ülkelere seyahatlerin ertelenmesi, seyahat edilmesi zaruri ise kişisel korunma önlemlerine uyulması gerekmektedir.''

