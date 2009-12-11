Domuz gribinde ölü sayısı 353'e çıktı

T24 - Sağlık Bakanlığı, üç gün önce 296 olarak duyurduğu "domuz gribi" nedeniyle ölenlerin sayısının 353'e çıktığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 121'nin (yüzde 35) 50 yaş altındaki daha önce sağlıklı olarak bilinen kişiler olduğu belirtildi.



Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısının 306 olduğu, 98 hastanın tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, 102 hastanın ise solunum destek cihazına bağlı olarak takip edildiği bildirildi.



Hastalıktan korunmanın en etkili yolunun "aşılanmak" olduğu uyarısı yinelenen açıklamada, aşının aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerde ücretsiz uygulandığı hatırlatıldı.



Gebeler için temin edilen "adjuvansız" aşıların halen sadece gebe olan vatandaşlara uygulandığı ve bunlar dışındaki gruplarda uygulanmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "10 yaş altında olup ilk aşı dozlarının üzerinden en az 3 hafta geçmiş olan çocuklarımızın ikinci doz aşılarını yaptırmaları önem arz etmektedir." denildi.



Açıklamada, okul çağında olan ve velileri tarafından aşılanmaları uygun görülen çocukların okullarda aşılanmalarına sağlık ekiplerimizce devam edildiği de belirtildi.