Domuz gribinde ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

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Bakanlık açıklamasında domuz gribi nedeniyle hastanede yatan hasta sayısının 249 olduğu, 56 hastanın yoğun bakımda bulunduğu ve 21 hastanın da solunum cihazına bağlı olduğu ifade edildi.Sağlık Bakanlığı'dan yapılan resmi açıklamanın tam metni şöyle:"Bakanlığımızın son açıklamasından bu yana pandemik grip nedeniyle çeşitli illerimizde toplam 13 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu vefatlarla beraber pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı 73 olmuştur.Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 249’dur. Bunların 56’sının takip ve tedavisi yoğun bakımlarda sürdürülmektedir. 21 hasta solunum destek cihazına bağlı olarak takip edilmektedir.Hayatını kaybedenlerden 30 kişide pandemik grip açısından risk taşıyan altta yatan kronik hastalık, 2 kişide gebelik olduğu tespit edilmiştir. Altta yatan kronik hastalığı bulunmayan 41 vatandaşımızdan 2’si sağlık çalışanı, 26’sı 25 yaşından küçüktür.Ülkemizdeki ölümlerle ilgili yapılan değerlendirmeye göre; hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetme riski toplumun geneline kıyasla kronik hastalığı olanlarda yaklaşık 5 kat, okul öncesi çocuklar ve gebelerde ise yaklaşık 2 kat daha fazla olduğu anlaşılmıştır.Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaş gruplarına göre dağılımı şöyledir:Ölümlerin görüldüğü illerimiz ve ölüm sayıları şu şekildedir:Hayatını kaybedenlerin günlere göre dağılımı aşağıdaki şekildedir: