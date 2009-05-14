Domuz gribinde 6 bin vaka

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında doğrulanan domuz gribi vakası sayısının 6 bini aştığını, hastalıktan 63 kişinin öldüğünü bildirdi.



Açıklamada, 58'i Meksika'da, 3'ü ABD'de, 1'er kişi de Kanada ve Kosta Rika'da olmak üzere 63 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak yetkililer, Kanada ve Kosta Rika'da ölen 2 kişinin başka hastalıkları da olduğuna dikkati çekti.



DSÖ, doğrulanan domuz gribi vaka sayısının 33 ülkede 6 bin 298 olduğunu duyurdu.



Bu arada, Avrupa Birliği ve Latin Amerika ülkelerinin temsilcileri domuz gribi konusunu görüşmek üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bir araya geldi.



Bu arada Peru'nun, Meksika'dan doğrudan uçuş yasağını kaldırmaya karar verdiği belirtildi. Küba, Ekvador ve Arjantin'de ise yasak devam ediyor.

