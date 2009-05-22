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Sağlık

Domuz gribi yeni değil

ABD'deki Hastalıkları Kontrol Merkezi, H1N1 virüsü genlerinin, tespit edilemeden yıllardır dolaşmış olabileceğini bildirildi.

22 Mayıs 2009 03:00

H1N1 virüsü genlerinin, tespit edilemeden yıllardır dolaşmış olabileceği bildirildi.

ABD'deki Hastalıkları Kontrol Merkezi'nden Rebecca Garten ve ekibi, Meksika ve ABD'den gelen 50'den fazla H1N1 virüsü örneğinin gen haritasını çıkardı.

Virüsün 8 genetik parçasında bugüne dek insan ve domuz virüslerinde belirlenememiş bir birleşme gören bilim adamları, 8 parçadan 6'sında insan, kuş ve domuza özgü genlere rastlandığını belirtti.

Grip virüslerinin birbirleriyle gen alışverişine meyilli olmalarının sonucu olarak bu virüslerin yaklaşık 1988'den bu yana Kuzey Amerika ve Asya'da dolaşmış olabileceğini kaydeden araştırmacılar, diğer 2 genetik parçanın Avrupa ve Asya'daki domuz virüsünden türediğini ve kuş gribi virüsüne ait unsurlar taşıdığını ifade ettiler.

Bilim adamları, yeni virüsün çoğalma ve kolayca yayılma yeteneğine ilişkin genetik bir neden bulamadı.

Solunum hücresini etkileyen virüsteki hemaglutinin (H1N1 virüsünün H'si)proteinine yoğunlaşan bilim adamları, aşı seçimi için bu proteindeki değişiklikleri araştırmaya devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Araştırma, Science dergisinde yayımlandı.

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