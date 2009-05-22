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Sağlık

Domuz gribi virüsü yeni cepheler açabilir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Chan, domuz gribi virüsünün sinsi olduğunu ve yeni ülkelere sıçrayabileceğini söyledi.

22 Mayıs 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Margaret Chan, domuz gribi hastalığına neden olan virüsün "sinsi" olduğunu, yeni ülkelere ve virüsten etkilenen ülkelerin içinde yayılmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.

DSÖ'nün geleneksel oturumunda konuşan Chan, "Bu gizlice yayılan ve sinsi bir virüs. Tıbbi bakım veya hastaneye kaldırılması gereken hastalarda aniden ortaya çıkmasıyla varlığını veya gelişini belli etmiyor" dedi.

Ülkelerin virüsü izlemek ve belirlemek için laboratuvar test kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayan Chan, "Virüsün yeni ülkelere ve zaten etkilenen ülkelerin içinde yayılmaya devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Chan, ülkelerin daha ciddi H1N1 virüsü etkilerine ve daha fazla ölümlere hazırlıklı olması gerektiği uyarısında da bulundu.

Başta Kuzey Amerika'da olmak üzere 86 kişinin ölümüne, 11 bin 168 kişinin hastalanmasına neden olan salgın, en az 42 ülkede görüldü.

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