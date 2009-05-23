Domuz gribi virüsü korkusu otobüs taşlattı

Meksika'da 2 kişi daha öldü

Virüs korkusu otobüs taşlattı

Meksika'da domuz gribine yol açan Influenza A/H1N1 virüsü nedeniyle 2 kişi daha öldü.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde virüsten kaynaklanan ölümlerin 80'e ulaştığı ifade edilerek, doğrulanmış 166 vaka daha belirlendiğini ve ölümlü vakalar da dahil olmak üzere toplam vaka sayısının 4 bin 176'ya yükseldiği kaydedildi.Ülkede domuz gribi salgının önemli ölçüde azaldığını yineleyen yetkililer, doğrulanmış olay sayısının artmasına gerekçe olarak ise hastalardan alınan örneklerle ilgili tıbbi testlerin gecikmesini gösterdi.Güney Kore'de de domuz gribine yakalananların sayısı 5'e yükseldi.Sağlık Kontrol ve Koruma Merkezi yetkilileri, bu ay başında ülkeye eğitmen olarak gelen 23 yaşındaki Amerikalı bir kadında virüs bulunduğunu belirterek, adı açıklanmayan kadının hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.Domuz virüsü dünya genelinde yayılmayı sürdürürken, virüs korkusu Arjantin'de Şililileri taşıyan bir otobüsün taşlanmasına yol açtı.Sınırdaki Mendoza bölgesinin Godoy Cruz kasabasında meydana gelen olayda, 43 yolcunun bulunduğu Şili otobüsü sınır geçişi sırasında yapılan sağlık kontrolleri sırasında yolculardan birinde virüs belirtileri görülmesi üzerine yakındaki hastaneye yönlendirildi.Söz konusu yolcunun sağlık kontrolleri yapıldığı sırada hastaneye gelen bir grup kasaba sakini taş ve sopalarla otobüse saldırarak, virüs taşıdıkları gerekçesiyle otobüs ve içindekilerin geri gönderilmesini istedi. Çıkan kargaşada 1 gösterici ve 6 polis hafif yaralandı.Yapılan kontrollerde hasta olduğundan şüphelenilen yolcunun virüs taşımadığı belirlendi.Şili'de bugüne kadar doğrulanmış 24 vaka, Arjantin'de ise yeni açıklanan bir vakayla birlikte 2 vaka bulunuyor.Arjantin Sağlık Bakanı Graciela Ocana, ülkesinde ikinci virüs vakasının doğrulanmasıyla ilgili açıklamasında, ABD ziyaretinden dönen bir kadında virüs bulunduğunu söyledi.