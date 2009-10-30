Domuz gribi virüsü Irak’ta da yayılıyor

IRAK Sağlık Bakanı Salih Mehdi El Hasnavi, ülkede domuz gribi vaka sayısının 257 yükseldiğini açıkladı. El Hasnavi ülkede domuz gribine yakalananların sayısının en fazla Vasıt ilinde olduğunu da belirtti.

Sağlık Bakanı Hasnavi, başkent Bağdat’ta düzenlediği basın konferansında, ülkede 257 vakanın bulunduğunu, bunlardan 250'sinin Iraklı olduğunu diğer 7 kişinin ise yabancı olduğunu belirtti. El Hasnavi, domuz gribinin 105 vaka sayısıyla en fazla görüldüğü kentin Vasıt olduğunu, Bağdat’ta 93, Diyale’de 15, Süleymaniye’de 8, Basra ile Dikar illerinde 7’şer, Kerbela’da 3, Babil’de 2, Meysan ve Kerkük’te ise birer vakanın görüldüğünü söyledi.



Öte yandan, başbakan yardımcısı ve domuz gribi yüksek komisyonu başkanı Rafi El İsavi gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak’taki medyanın şimdiye kadar domuz gribiyle ilgili olarak halkı yeteri kadar bilgilendirmediğini söyledi. El İsavi, bunun nedeninin bir çok kanalın siyasi partilere bağlı olmasına bağladı.



