Domuz gribi vakalarının durumu iyi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de tespit edilen 2 domuz gribi vakasının genel durumlarının iyi olduğunu, tıbbi takiplerinin devam ettiğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en son bugün saat 10.00 itibari ile dünyada doğrulanmış domuz gribi (A/H1N1) vaka sayısının 9 bin 830 ve ölüm sayısının 79 olarak açıklandığı, hastalığın görüldüğü ülke sayısının 40'a ulaştığı bildirildi.



Türkiye'de tespit edilen her 2 vakanın genel durumlarının iyi olup tıbbi takiplerinin devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Vakalar ile yolculuk yapan diğer yolcularda herhangi bir grip etkeni tespit edilmemiş olup izlemede olan kişilerin günlük olarak muayenelerine devam edilmektedir.



Hava limanlarından giriş yaparken termal kameralarla ateşi olduğu tespit edilen şüpheli kişilerde gerekli incelemeler yapılmış, alınan numunelerde herhangi bir grip etkeni tespit edilmemiştir.



Bakanlığımız tarafından ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılmaya devam edilecektir."

