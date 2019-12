Domuz gribi Türkiye'de

ABD’de hastaneye başvurmuş

Amsterdam'dan kalkıp İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen KLM'e ait 1613 sefer sayılı uçaktaki bir ABD vatandaşında domuz gribi olduğu tespit edildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye'ye domuz gribi virüsü taşıyan ABD'li turistin gelişinin tespitinin ardından yaptığı açıklamada, "Turist gözetim altında. Turistle birlikte ailesinden 5 kişi de kontrol altında. Uçakta temas ettiği kişileri de izliyoruz. Virüs taşıyan yolcu 27 yaşında Irak asıllı bir ABD vatandaşı. Bu yolcuyla aynı uçakta yolculuk eden çoğu yolcuya ulaştık. Kendisine ulaşılamayan yolcular 112'yi arasınlar" dedi.Domuz gribi teşhisiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın ayın 13'ünde yüksek ateş şikayetiyle Amerika'da doktora başvurduğu öğrenildi.Doktorun hastaya ateş düşürücü ilaçlar verdikten sonra evine gönderdiği öne sürüldü. Bunun üzerine ilaçlarını kullanan hastanın, 14 Mayıs'ta da uçakla yolculuğa çıktığı belirtildi.Türkiye'deki ilk domuz gribi vakasının tespiti üzerine Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önlemler alındı. Hastane çalışanları ve çevredekiler maske takıyor.İntaniye servisinin yaklaşık 30 metre önüne sandalye konularak bu mesafeden içeriye görevliler dışında kimse alınmıyor.ABD'li yolcuyu hastaneye getiren 3 kişilik sağlık ekibi, hasta içeri girdikten sonra ambulanstaki sedyeyi dezenfekte etmekte kullandıkları bezi kaldırarak çöpe attı. Sağlık ekibi, ellerindeki eldivenleri de çıkardıktan sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü.Virüs tespit edilen kişi Haseki Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor. Bakan Akdağ, gelişmenin ardından Holiday Inn İstanbul Airport North Otel'de bir basın toplantısı düzenledi.Yolcular ve mürettebatla temas halinde olduklarını belirten Bakan Akdağ, "Turist ile aynı uçakta bulunanların yaşadıkları illerin valileri bilgilendirdiklerini" açıkladı.Bakan Akdağ yaptığı açıklamada, "Bizim Bakanlık olarak çalışmalarımız tamam. Mutfakta da çalışmalarımız tamam ve eksiksiz. Kurumların yetkililerini topladık, bildirdik. 81 ilin valisini salı günü bir araya getirip yerelde duyarlılığın artırılması için gerekenleri yaptık. Yurtdışından giren vatandaşın temas ettiği kişileri Bakanlık olarak yakından takip etmemiz gerekiyor ki. Hastalığın yayılmasını kontrollü bir alanda tutalım. Şimdi kişinin ailesi dahil 5 kişi kontrol altında. Uçakta seyahat ettiği kişiler ve personeleni de izlemeye devam edeceğiz. Bütün yolcuların listesini temin ederek irtibat kuruyoruz. Sağlık görevlileri bu yolcularla temas kuruyor. Herhangi bir belirti olursa ne yapacaklarını anlatıyor. Ve mümkün olduğunca aynı adreste kalmaları isteniyor. Ve kendilerine koruyucu ilaç veriliyor. Birey hakları ve hasta haklarına riayette hassas davranmalıyız. 163 kişilik yolcu uçağından şu an İstanbul'da kalan 96 kişi var. ABD'den Irak'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen ve domuz gribi tespit edilen kişinin kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik önlemlerini artırdık" dedi.Sağlık Bakanı Akdağ, virüs taşıyan yolcunun 27 yaşında, Irak asıllı bir ABD vatandaşı olduğunu açıkladı. Bakan, hastanın seyahat ettiği KLM 1613 sefer sayılı uçakta yar alan çoğu yolcuya ulaşıldığını, ulaşılamayan yolcuların 112'yi aramasını istedi. Yolculara ulaşma çalışmaları sürüyor.Akdağ bir gazetecinin "Normal grip vakaları arttı. Normal gripten domuz gribinin farkı nedir? sorusunu: "Çocuklarda ateşli hastalıklar daha sık görülüyor. Grip belirtileri arasında hiçbir fark yok. Grip deyince kastedilen mutlaka ateşinin olmaması gerekiyor. Halsizlik, kas ağrıları, baş ağrıları vardır. Ama her halükarda temas önemli. Eğer bir ülkede çok fazla insanda görülürse virüz dolaşan ana virüs o oluyor. Türkiye’de Türk halkına bulaşmış bir domuz gribinden bahsetmiyoruz. " diye cevapladı.Açıklamasında virüsün yayılmaya devam ettiğini söyleyen Akdağ, "Bunu önlemek şimdilik mümkün değil. Amacımız yayılmasını yavaşlatmak" dedi.Sağlık Bakanlığı, domuz gribi hastalığının Türkiye’de görülme olasılığına karşı 1 milyon 920 bin kutu ilaç depoladı. Bakanlık, domuz gribi hastalığının, Türkiye’de de görülme ihtimaline karşı, depolarda muhafaza edilen 1 milyon 200 bin ilaca ilaveten 720 bin ilaç daha aldı. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, "Bu sayıya rağmen yeni ilaç talebimiz de var. Bu ilaçlar için yeni depolar hazırladık. Hastalığa önlem olarak her türlü hazırlığımız devam ediyor" dedi.Alınan bütün tedbirlere ilaveten vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları bir kez daha hatırlatan Akdağ;"Zorunluluk olmadıkça hastalığın bulunduğu ülkelere seyahat edilmemeli, seyahat zorunlu ise kişisel korunma önlemleri alınmalı. Son 7 gün içinde yurtdışından gelen ve 38 derece üzerinde ateş, boğaz ağrısı olanalrın doktora müraccat etmesi gerekiyor. Genel, kişisel korunma önlemlerine özen gösterilmeli. Su ve sabunla ellerin iyice köpürtülerek sık sık yıkanması, öksürme ve hapşırma sırasında ağzın tek kullanımlık mendille kapatılması gerekiyor' açıklamasında bulundu.Hastane bahçesi ve enfeksiyon hastalıkları bölümü girişinde sıkı tedbirler alındı. Enfeksiyon bölümüne girişi çıkışlar kontrol altına alınırken, domuz gribi teşhisi konan hastanın bulunduğu yerde bulunan görevliler koruyucu elbiseler giydi.Polis ekipleri de, enfeksiyon hastalıkları bölümünün çevresine güvenlik şeridi çekti.Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da A/H1N1 virüsü tespit edilen ABD'li yolcunun aile fertlerinden birine yapılan ön testlerde grip açısından şüpheli olabilecek pozitiflik bulunduğunu, ileri incelemelerin devam ettiğini bildirdi.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'den yola çıkıp Amsterdam üzerinden Irak'a gitmek üzere 14 Mayısta İstanbul'a gelen bir ABD vatandaşında Ulusal Grip Referans Laboratuvarları'nda yapılan tetkikler sonucunda domuz gribi (Influenza A/H1N1) virüsü tespit edildiğinin duyurulduğu hatırlatıldı.Havaalanında başka kişilerle temas etmeden yakınları ile birlikte izole edilerek hastanede gözlem altına alınan hasta ve yakınlarının genel durumunun iyi olduğu ve tıbbi takibinin yapıldığı belirtilerek, hastaya ilaç tedavisine, yakınlarına da koruma amaçlı ilaç uygulamasına başlandığı kaydedildi.Hastanın aile fertlerinden alınan numuneler üzerindeki incelemelerin devam ettiği bildirilen açıklamada, "Ailesinden bir kişide yapılan ön testlerde grip açısından şüpheli olabilecek pozitiflik bulunmuş olmakla birlikte domuz gribi teşhisi için ileri incelemeler devam etmektedir. Sonuç alınınca kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi.Hasta ile birlikte aynı uçakta seyahat eden, isim ve adresleri belirlenen yolculardan büyük çoğunluğuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Ulaşılan yolculardan hiçbirinde domuz gribi belirtisine rastlanmamıştır. Bu kişiler ateş ve hastalık belirtileri açısından günlük olarak bulundukları şehirlerdeki İl Sağlık Müdürlükleri tarafından takip edilecektir. Ayrıca bu kişilere koruma amaçlı ilaç uygulamasına başlanmıştır. Adres bilgilerinde eksiklikler bulunan az sayıdaki yolcuya da ulaşma çalışması halen devam etmektedir."Dünya Sağlık Örgütü WHO’ya göre, domuz gribi hastalığına yakalananların sayısı 36 ülkede 8 bin 451’e çıktı, salgının ortaya çıktığı Meksika’da, 66 kişi öldü. Bu ülkede hastalığa yakalananların sayısı 2 bin 895. ABD’de ise 5 ölüm dahil, kesinleşmiş vaka sayısı 4 bin 714. Japonya ve Hindistan’da da 1’er vaka saptandı. Malezya’da ise ikinci domuz gribi vakası tespit edildi.