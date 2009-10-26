Domuz gribi toplu taşıma araçlarında

Domuz gribinden korunmak için tren, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına zorunlu olmadıkça binilmemesini önerildi.



Amerika kıtasından dünyaya yayılan domuz gribi, toplum sağlığını tehdit ediyor. Hastalıkla mücadele için birçok tedbir alınırken yetkililer, solunum ve temasla bulaşabilen hastalıktan korunmak için zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara çıkılmamasını, tramvay, otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanılmamasını öneriyor.



Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erayman, kalabalık alanların risk taşıdığını belirterek vatandaşları uyardı.

Erayman, "Hastalığın yayılmasında kalabalık ortamların payı büyük. Konya'da bize intikal eden iki grip vakası oldu. Bunlarda tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Bu hastalığın görülme sıklığı arttıkça yayılması kalabalıklar sayesinde artabilir. Mümkün oldukça insanlar enfeksiyon kontrolü olarak kalabalığa girmesin. Kişi gripse, hapşırıyorsa maske takmalı. Yanında kâğıt mendil bulundurmalı. O mendile hapşırmalı. Sık sık eller yıkanmalı" uyarısında bulundu.

