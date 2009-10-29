Domuz gribi teşhisi olursa maçlar ertelenebilir

Futbol Federasyonu Futbol Geliştirme (FGM) Merkezi Direktörü Bülent Bayraktar, bazı takımlarda domuz gribi teşhis edilmesi halinde maçların ertelenebileceğini söyledi.

Bayraktar, Radyospor'a yaptığı açıklamada, domuz gribi konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, ''Gerek görülürse ya da bazı takımlarda domuz gribi teşhisi yapılmışsa, Fransa'daki Marsilya-Paris Saint Germain maçının ertelendiği gibi ülkemizde de maçlar ertelenebilir. Bu konuda federasyon yetkilileri sağlık kurulundan bilgi alırlar, gerekli gördükleri taktirde maçları erteleyebilirler'' dedi.

Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu ve kurul başkanı Ömer Taşer yönetiminde bazı tedbirler ve bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini kaydeden Bülent Bayraktar, ''Domuz gribinden korunma yollarıyla ilgili kulüplerin ve sporcuların bilgilendirilmesi açısından son derece önemli bir organizasyondu. Turkcell Süper Lig ve Banka Asya 1. Lig kulüplerinin temsilcilerine bilgi verildi. Sağlık Kurulu 14 bölgede tüm kulüplere ulaşacak eğitim toplantıları düzenledi. İsteyen kulüp doktorları ve yöneticilere korunma yöntemleriyle ilgili eğitim paketleri ve cd'leri verildi'' diye konuştu.

Bayraktar, daha önce Keçiören takımında 10 kadar oyuncunun bu şüpheyle karantina altına alındığını ve bir maçın bu nedenle ertelendiğini hatırlatarak, ''Bunlar Turkcell Süper Lig ya de Bank Asya 1. Lig seviyesinde olursa toplum gözünde tepkisi çok daha farklı oluyor. Önümüzdeki günlerde tıpkı Fransa'daki gibi maçların ertelenmesi durumuyla da karşılaşabiliriz. Böyle bir durumun olmaması için yapılması gereken, mümkün olduğunca bu tedbirlere uygun şekilde davranılması gerekir'' dedi.