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Yaşam

‘Domuz gribi tehlikeli hale gelebilir’

27 Nisan 2009 00:27

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da ölümlere yol açan domuz gribi virüsünün evrim geçirip çok daha tehlikeli hale gelebileceğini açıkladı.

DSÖ yetkilisi Keiji Fukuda, telefonla düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün evrim geçirmesi kuvvetle muhtemel. Virüs evrimleştiğinde, bunun halk sağlığı için çok daha tehlikeli hale gelmesi de açıktır" ifadesini kullandı.

DSÖ, dün Meksika ve ABD'de ortaya çıkan ve insandan insana geçen yeni A/H1n1 tipi domuz gribi virüsünün salgın hale gelme olasılığının yüksekliği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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