'Domuz gribi tamamen yavaşladı'

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribinin Türkiye'de artık tamamen yavaşladığını, salgının yatıştığını bildirdi.





Akdağ, Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviki Çalıştayına gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



“Kalp yetmezliği ve iskemik kalp hastalığına yönelik riskleri öne sürülen Avandia isimli ilacın toplatılması kararı alınıp alınmayacağı” sorusu üzerine Akdağ, söz konusu ilacın 2007'den beri takip edildiğini, 2008'de de ilacın prospektüsüne belli hususların ilave ettirildiğini söyledi.



Akdağ, doktorlara “Özellikle kalp ve kalp damarları hastalığı bulunanlar için ilacın kullanımının doğru olmadığının” bildirildiğini ifade ederek, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün ayrıca doktorlara bir mektupla da bilgi verdiğini belirtti.



Söz konusu ilacın, şeker hastalığı için kullanılan ilaçların yetersiz kaldığı, dirençli hastalarda kullanıldığını kaydeden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Dolayısıyla zaten her hasta için kullanılması söz konusu değil. Türkiye'de çok sayıda diyabet hastası var ve çok sayıda da ilaç kullanılıyor. Bu ilaç yılda 1 milyon kutunun daha altında satılıyor. Şu anda ilgili bilimsel kurullarımız piyasadan çekmeyle ilgili bir karar almış değiller. Kullanımıyla ilgili kısıtlamalar var. Dirençli hastalar için mecbur kalındığında kullanılabilen ilaç grubundan, benzeri başka ilaçlar da var. Doktorlarımızın itina etmesi, üzerinde dikkatle durması gereken bir ilaçtan bahsediyoruz.”



İlacın yan etkilerinin de takip edildiğini açıklayan Akdağ, şimdiye kadar ciddi yan etki bildirimi olmadığını belirtti.





Balıkesir'deki grizu faciası



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Balıkesir'deki grizu patlaması sonrası, yaralıların civarda hastane olmadığı için başka illere sevk edildiği” iddialarına ilişkin soruya karşılık, patlamanın olduğu bölgeye yakın ilçede bir hastane bulunduğunu, ama böylesi büyük bir olayda bir ilçe hastanesinin işin tamamını üstlenemeyeceğini söyledi.



Ambulansların süratle olay yerine intikal ettiğini ve yaralıların 3. derece yoğun yanık bakımının yapılabileceği hastanelere nakledildiğini vurgulayan Akdağ, Türkiye'de son yıllarda yanık yoğun bakımıyla ilgili ciddi gelişmeler sağlandığını, 112 kontrolünde gerekli düzenlemeler yapılarak yaralıların bu yoğun bakım merkezlerine intikal ettirildiğini kaydetti.



Akdağ, yaralıların hastaneye intikal edinceye kadar bakımlarının ambulanslarda sürdürüldüğünü, söz konusu olay sonrası çok sayıda yaralının süratle çevre merkezlere sevk edildiğini söyledi.





Domuz gribi



“Şubat ayının sonuna yaklaşıyoruz, Türkiye'de Domuz gribi vakaları bitiyor diyebilir miyiz, artık gündemden çıktı, bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?” sorusu üzerine de Akdağ, şu bilgileri verdi:



“Domuz gribi bir salgın olarak Türkiye'de artık tamamen yavaşlamış durumda. Doğru, gündemimizden çıkmak üzere olduğunu da söyleyebiliriz. Yani asıl alevli dönemini geçirdik, yaşadık, o hususta aldığımız tedbirler vardı biliyorsunuz. Artık salgın Türkiye'de yatışmış durumda. İkinci, daha hafif bir dalga olur mu? Bilim adamlarımız bütün dünyada olduğu gibi bu konuyu da izliyorlar, takip ediyorlar.”





“Kızamığı Avrupa'da elimine eden ilk ülke olacağız”



Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Çalıştayına katılan Akdağ, Batılıların “Sağlığın promosyonu” şeklinde ifade ettiği, sağlığın geliştirilmesinin, “bireyin kendi sağlığını koruması konusunda farkındalık ve davranış değişikliği yaratılması” anlamına geldiğini bildirdi.



Çalıştaya YÖK, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kesimlerden uzmanların katıldığını kaydeden Akdağ, Türkiye'de yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler meydana geldiğini, vatandaş memnuniyetinin arttığını anlattı.



Anne ve bebek ölümlerinde önemli düşüşler olduğunu, ortalama yaşam süresinin yükseldiğini ifade eden Akdağ, sağlığın geliştirilmesi konusuna önem verdiklerini, bunun için de bakanlıkta bir daire kurduklarını belirtti.



Hareketli yaşamın önemli olduğunu, ancak Türk toplumunun yeterince hareket etmediğini kaydeden Akdağ, bu konuda bir strateji geliştirilerek hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Akdağ, kalp ve ruh sağlığı, diyabet gibi rahatsızlıklara karşı eylem planları hazırlandığını da belirtti.



Ülkede tifo, sıtma ve kızamık gibi hastalıklara karşı yürütülen mücadeleyle ilgili bilgi veren ve aşılama sayesinde bir çok hastalığın artık görülmediğini bildiren Akdağ, “Kızamığı Avrupa'da elimine eden ilk ülke olacağız. Bütün bu gelişmeler aşılama konusunda uyguladığımız doğru politikaların sonuçları. Sıtmanın ülkemizde elimine edildiğine dair de Dünya Sağlık Örgütüne başvuracağız” dedi.



Meme kanserine karşı ülke genelinde ücretsiz tarama çalışması yürüttüklerini, ama başvuruların yetersiz olduğunu anlatan Akdağ, burada farkındalığın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekti.



Tıp eğitiminde farkındalık konusunda yeni bir düzenleme yapılmasında fayda olduğuna işaret eden Akdağ, klasik eğitimin kendilerini güncelin uzağına atmaması gerektiğini belirtti.



TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl de, uyuşturucuyla mücadele için hukukçularla bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu konuda eğitimin önemine dikkati çekti.







