Domuz gribi şüphesi İstanbul'da

İstanbul'da geçtiğimiz hafta ABD'den gelen Y.S. isimli kadın, yüksek ateş nedeniyle domuz gribi şüphesiyle hastaneye başvurdu.



ABD'nin New York şehrinden geçtiğimiz hafta İstanbul2a gelen Y.S., bugün saat 20.00 sıralarında yüksek ateş şikayeti nedeniyle domuz gribi şüphesiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İsmi öğrenilemeyen bir yakınıyla birlikte gelen Y.S., görevliler tarafından araç içinde bir süre hastane bahçesinde bekletildi. Bu sırada Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan çalışanlar, hastalar ve hasta yakınlarına maske dağıtıldı.



Bu sırada görüntü almak isteyen habercileri fark eden Y.S. ve yakınının içinde bulunduğu araç olay yerinden hızla uzaklaştı. Y.S.'nin başvurusunun hastane kayıtlarına `Domuz gribi şüphesi' olarak geçtiği belirtildi. Y.S ve yakının hastaneden ayrıldıktan sonra nereye gittikleriyle ilgili bir bilgi ise alınamadı.



Y.S.'nin yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen yakınının habercilere verdiği ses kaydında, Y.S.'nin Amerika'dan geçen hafta geldiğini belirterek, ``Uçakta biri hastaymış. Uçaktaki doktorlar, yolculara, eğer bir ateş yükselmesi olursa zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmelerini söylemiş. Biz de bir gribal enfeksiyondan şühphelendiğimiz için hastaneye başvurduk. Yetkililer gerekli teşhislerin Kartal'da yapılacağını belirttiler'' dedi.



Bu arada, tüm dünyayı sarsan domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü vakalarına karşı Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karantina şartlarına sahip olduğu belirtildi. (DHA)

