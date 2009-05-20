Domuz gribi şüphelisi 10 turist Isparta'da

Amsterdam'dan uçakla İstanbul'a gelen ve domuz gribi taşıdıkları belirlenen Irak asıllı ABD'li yolcu ve eşiyle birlikte aynı uçakta seyahat eden 10 turistin Isparta'da olduğu açıklandı. Isparta Sağlık Müdürü Süleyman Önal, ``Endişeye gerek yok, gözetimimiz altındalar'' dedi.



Geçen 14 Mayıs'ta ABD'den kalkıp Amsterdam aktarmalı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Irak asıllı ABD'li yolcu ve eşinde domuz gribi olarak bilinen A/H1N1 virüsüne rastlanılmasının ardından aynı uçakta seyahat eden yolculardan 10'unun Isparta'da olduğu ortaya çıktı. Isparta Sağlık Müdürü Süleyman Önal, domuz gribi tespit edilen 2 yolcuyla aynı uçakta bulunan turist kafilesinden 10 kişilik grubun daha önce programlanmış turistik gezi amacıyla Isparta'da bulunduklarını belirtti. Önal, bu uçakta olan yolcuların tamamının domuz gribi açısından takibe alındığını belirterek, şunları söyledi:



``Isparta'ya bu uçaktan intikal eden yabancı uyruklu 10 kişi var. Bunlar ilimizdeler. Biz de bu kişilerin giriş yaptıkları otelde taramalarını yapıyoruz. Bunların herhangi bir belirti ve semptom taşıyıp taşımadıkları konusunda sağlık taramaları yapılıyor. Ancak şunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki bu 10 turistimizde şu ana kadar herhangi bir semptom tespit edilemedi. Sadece tedbir açısından profilaktik ilaçlara başlandı, takipleri devam etmekte. Bu tedbiren yapılan bir çalışmadır. Endişeye gerek yok, gözetimimiz altındalar.''



Sağlık Bakanlığı, domuz gribi görülen yolcularla aynı uçakta bulunan yolcuların izolasyon sürecinin 21 Mayıs'a kadar süreceğini açıklamıştı.

