Domuz gribi savunmaya geçiyor

T24 - ABD'de, gribe karşı kullanılan iki ilaçtan biri olan Tamiflu'ya karşı direnç geliştiren vakalar belirlendi.



ABD'de Tamiflu adlı anti-virüs ilaca karşı direnç geliştirmiş yeni domuz gribi vakaları belirlendi.



Amerikan sağlık yetkilileri, Kuzey Karolina eyaletinde son 6 hafta içerisinde, ilaca dirençli virüsle hastalanmış 4 vaka belirlendiğini açıkladı.



Dünyada Nisan ayından beri bu türden 52 vaka belirlendi. Bunlardan 15'i ABD'de ortaya çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilileri, ülkedeki tüm vakaların yalıtıldığını kaydetti.



Tamiflu, virüse karşı kullanılan 2 ilaçtan biri.

