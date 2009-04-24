Domuz gribi salgını: 60 ölü

Normal şartlarda domuzlarda görülen domuz gribi salgınında 60 kişi öldü.



Meksika'da nadir görülen domuz gribi salgınında en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Fadela Chaib, Meksika'da normal olarak domuzlarda ortaya çıkan, ancak nadiren insanlarda görülen hastalıkla ilgili yüzlerce vakanın bildirildiğini kaydetti.



Chaib, Mexico City kentinde ve civarında hastalığın belirtilerini gösteren 800 kadar vakanın ortaya çıktığını ve bu hastalıktan en az 57 kişinin öldüğünü söyledi. Sözcü, Meksika'nın orta kesimindeki San Luis Potosi'de de 24 vakaya rastlanıldığını ve 3 kişinin öldüğünu belirtti.



DSÖ sözcüsü, ABD'nin güneybatısındaki California ve Texas eyaletlerinde bilinen vakaların sayısının 7 olduğunu bildirdi. DSÖ, ABD ve Meksika'daki sağlık yetkilileriyle sürekli temas halinde bulunulduğunu açıkladı.



ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, California ve Texas eyaletlerinde 7 kişiye bir çeşit domuz gribi tanısı konulduğu, hastaların tümünün iyileştiği belirtilmişti.

