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Yaşam

Domuz gribi Ordu'da can aldı

Domuz gribi olan 35 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti

13 Şubat 2016 13:56

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve H1N1 domuz gribi virüsü şüphesiyle tedaviye alınan 35 yaşındaki Ayşegül B. hayatını kaybetti.

Posta'nın haberine göre, Ayşegül B.’den alınan kan örnekleri incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. H1N1 domuz gribivürüsü taşıdığı belirlenen Ayşegül B. Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Ayşegül B.'nin cenazesi morga konuldu. Hastane yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. 


Öte yandan Ordu ve Ünye Devlet Hastanesi’nde 2 kişinin daha domuz gribi virüsü şüphesiyle tedavi altında olduğu, alınan kan örneklerinin de incelenmek üzere Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.

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domuz gribiordusağlık bakanlığı

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