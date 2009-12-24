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Yaşam

Domuz gribi ölümlerinde Avrupa'da birinciyiz

Türkiye, domuz gribinden ölüm oranında Avrupa'da ilk sırada yer alırken, dünyada 6. sırada yer aldı.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - ÖZEL HABER - Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı ististiğe göre Türkiye, domuz gribinden ölüm oranında Avrupa'da birinci, dünyada 6. sırada yer aldı.

Meksika'dan yayılan H1N1 virüsü can almaya devam ediyor. (DSÖ), dünyada A/H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi hastalığından geçen nisan ayından bu yana ölenlerin sayının 11 bin 516 olduğunu açıkladı.

Domuz gribinden ölenlerin sayıları gün geçtikçe artarken, yeni bir istatistik yayımlandı. Bu istatistiğe göre, Türkiye, domuz gribinden ölüm oranlarında dünyada 6. sırada yer alırken, Avrupa'da da ilk sırada yer aldı.

DSÖ'nün yayımladığı istatistikte, ölü sayısı ile 1. sırada yer alan Türkiye'yi, 298 ölüyle İngiltere, 232 ölü sayısı ile de İspanya izledi. 

Amerika kıtasında ise ilk sırada 2 bin 38 ölü sayısı ile ABD yer alırken, ikinci sırada bin 632 ile Brezilya, üçüncü sırada da 780 ölü sayısı ile Meksika yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan bilgilere göre ülkelerin domuz gribinden ölenlerin sayısı ve ölüm oranları şöyle:

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